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4隻流浪狗追貓！竟把貨車底盤拆了　他曝維修單苦笑：找誰賠

▲▼一早起來發現車底被公園流浪狗群拆了，打電話請相關單位處理卻換來：野狗很乖。（圖／翻攝自爆料公社）

▲流浪狗追貓，竟然把他的貨車底盤拆了。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在爆料公社投訴，他的家附近長期有流浪狗棲息，平常也有「善良的愛媽」會來餵食，只是這一群流浪狗真的造成許多人困擾，除了許多小動物遭到攻擊外，也有孩童走在路上被嚇到，如今他停在路邊的貨車甚至被拆了，誇張的情況讓他感嘆「我應該找誰賠償？」

原PO在爆料公社表示，他停在路邊的貨車19日遭到破壞，原本以為是遭小偷拆零件，報警並調閱監視畫面後，才知道是流浪狗的傑作，「牠們（4隻流浪狗）為了追一隻野貓，嚇得野貓躲進車底避難，結果野狗把我的車底拆了，野貓目前是生是死都不清楚」，氣得他決定打電話請相關單位將狗移置。

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▲▼一早起來發現車底被公園流浪狗群拆了，打電話請相關單位處理卻換來：野狗很乖。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼一早起來發現車底被公園流浪狗群拆了，打電話請相關單位處理卻換來：野狗很乖。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO車子的底盤遭到流浪狗拆了。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO指稱，他其實已不是第一次請政府抓狗，只是多年以來狗群依然健在，後來才知道捕狗大隊竟捨不得抓，「說狗狗很乖，還要經過一位愛媽人士同意才能抓」、「這一次還是看了監視器後，才決定把狗抓了，當時也有一堆愛狗人士出來阻止，最後就僅抓走了1隻。」

他強調，「我也愛動物，但這些流浪狗本身就不該在外面流浪」、「愛媽善良餵牠們，也危害到住在附近的人，有沒有想過怕狗的人怎辦」、「這些狗沒繫上繩子，附近許多小動物經常被追咬，也常能看到一群狗堵在巷子，小孩嚇到都不敢回家」、「現在倒是把車拆了，該去找誰賠償，找狗嗎。」

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