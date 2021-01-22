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印尼波音737空難搜救結束了！已確認43名罹難者身分

▲▼ 印尼三佛齊航空編號SJ182客機9日墜毀雅加達北部海域，當局打撈飛機殘骸。（圖／路透）

▲印尼三佛齊航空編號SJ182客機9日墜毀雅加達北部海域，當局打撈飛機殘骸。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟雅加達21日專電

印尼三佛齊航空一架班機9日墜海，印尼國家搜救總署21日指出，搜救任務已結束，根據殘骸比對，已有43名乘客的身分已獲確認。

三佛齊航空（Sriwijaya Air）編號SJY-182的波音737-524型班機9日下午2時40分失聯後，印尼國家搜救總署在雅加達國際貨運碼頭成立搜救指揮中心，整合軍警、救難團體、國家運輸安全委員會等單位協同搜救，至今搜救13天。

印尼國家搜救總署署長巴古斯（Bagus Puruhito）傍晚召開記者會指出，經各單位評估並與罹難者家屬討論後，決定停止搜救任務。指揮中心成立後已兩度延長搜救時間。他以總指揮的身分向家屬致上最深的哀悼。

搜救人員在12日尋獲失事班機的飛航資料紀錄器（FDR），印尼國家運輸安全委員會主委索爾賈安托（Soerjanto Tjahjono）15日指出，FDR的狀況完好，調查人員正在研讀數據。但座艙語音紀錄器（CVR）至今仍未被尋獲。

印尼交通部指出，搜救指揮中心結束任務後，搜救人員將在印尼國家運輸安全委員會的領導下繼續搜尋座艙語音紀錄器，如找到飛機和人體殘骸，也會立即通報。

這架班機9日從雅加達起飛，預定飛往西加里曼丹省（West Kalimantan）首府坤甸市（Pontianak），起飛4分鐘後墜海，機上有12名機組員及50名乘客。

印尼搜救人員至今共尋獲324袋人體殘骸，根據負責鑑定罹難者身分的警察醫院表示，經比對罹難乘客家屬的DNA，至今有43名乘客的身分獲得確認。

 
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