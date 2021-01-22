「馬來西亞環球小姐」驚傳新冠確診　得知後嚇得發抖！

▲馬來西亞環球小姐Francisca Luhong James驚傳新冠確診。(圖／francisca.luhong/Instagram)

國際中心／綜合報導

摘下2020年「馬來西亞環球小姐」后冠的弗朗西斯卡․魯宏․詹姆斯(Francisca Luhong James)，日前驚傳新冠肺染確診。本周她終於打破沈默，道出了自己染疫的心路歷程。

25歲的弗朗西斯卡是史上第一位成為「大馬環姐」的原住民(達雅族)女子。本周她終於在Instagram上解釋了：為何自己前一陣子在社群媒體上不發一語。她同時呼籲粉絲們在疫情期間，「盡量待在家裡」。

弗朗西斯卡說，儘管她做足了「所有保護措施」，但是當她發現自己的新冠病毒檢測結果呈陽性時，她還是禁不住「全身發抖」。直至如今她才終於鼓氣勇氣，在社群上分享了自己的驚駭感受。

她說，當她發現自己感染Covid-19時，她一度甚至不敢告訴父母知確診後，接著就進行了自我隔離。所幸如今她的病毒檢測結果終於呈現陰性。但她呼籲自己的6萬名IG粉絲，要好好待在家中照顧摰愛的人。

她也在自我隔離期間拍攝了一系列照片和影片。她寫道：「我在感染covid19後倖存下來。我知道你們當中有些人可能會想：為什麼要在在這裡分享這個？人們會怎麼說？他們會論斷你。」

「當初我拿到確診結果後，我意識到：天哪，我想這是我的錯！但是我已經做足所有禦防揩施：戴口罩、消毒、洗手。然而事情還是發生了。解決這個問題的最好方法，就是接受它，同時遵循SOP執行接下來的操作。」

儘管弗朗西斯卡並沒有出現何不適症狀，但發現感染這種致命病毒，仍然讓她感到恐懼不已。她繼續說：「當我得知結果是+VE，我全身發抖。我不知道該怎麼辦，我立即打電話給我的父母；但我很害怕告訴他們，因為我知道他們會很擔心(事實上真的是這樣)。但他們設法讓我平靜下來，並且聯繫了KKM(馬來西亞衛生部)。因為我沒有症狀，所以我被告知要待在家裡進行自我隔離。」

「我沒有發燒，只有輕微的背痛和一點感冒，其他一切都很好。」弗朗西斯卡這則PO文獲得了7,000多個讚，她對關注者的支持表示十分感激。

弗朗西斯卡補充說：「在過去的兩周裡，我一直進行自我隔離，打坐，以確保一切正常。很抱歉我沒有公開告知大家，但我已經通知了所有親密接觸者，他們也接受了檢測，結果全部都是陰性。我經過10天的自我隔離後，檢測也終於變成陰性了， 謝謝天！」