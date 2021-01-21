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快訊／環太平洋大地震！印尼20:23突發生7.0強震　未海嘯警報

記者許力方／綜合報導

美國地質調查局（USGS）測得，台灣時間21日晚間8時23分左右，菲律賓東南方219公里海域、印尼塔勞群島（Talaud）發生規模7.0大地震，深度達139公里，美國海嘯預警系統目前沒有發佈海嘯警報、觀察或威脅，當地至今並未傳出災情。

▲▼環太平洋大地震！印尼20:23突發生7.0強震　未海嘯警報。（圖／翻攝USGS、NOAA）

▲環太平洋大地震！印尼突7.0強震、未海嘯警報。（圖／翻攝NOAA）

根據菲律賓媒體報導，距離震央最近的菲律賓第三大城市達沃（Davao）居民也能感覺到明顯搖晃，震度達4，但尚未傳出有人員傷亡或房屋倒塌的災情，

事實上，台灣東部海域、宜蘭東方27.8公里外海9日晚間7時35分也曾發生一起芮氏規模5.7強震，地震深度僅72.2公里，宜蘭縣最大震度達4級劇烈震感，其餘包括北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南高、花東都有感搖晃。

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▼印尼塔勞群島海域發生強震，附近菲律賓陸地也有感。（圖／翻攝USGS）

▲▼環太平洋大地震！印尼20:23突發生7.0強震　未海嘯警報。（圖／翻攝USGS、NOAA）

▼台灣9日才發生5.7地震！（圖／中央氣象局）

▲▼宜蘭外海5.7強震。（圖／氣象局）

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