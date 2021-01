快訊／環太平洋大地震！印尼20:23突發生7.0強震　未海嘯警報

記者許力方/綜合報導

美國地質調查局(USGS)測得,台灣時間21日晚間8時23分左右,菲律賓東南方219公里海域、印尼塔勞群島(Talaud)發生規模7.0大地震,深度達139公里,美國海嘯預警系統目前沒有發佈海嘯警報、觀察或威脅,當地至今並未傳出災情。

▲環太平洋大地震!印尼突7.0強震、未海嘯警報。(圖/翻攝NOAA)



根據菲律賓媒體報導,距離震央最近的菲律賓第三大城市達沃(Davao)居民也能感覺到明顯搖晃,震度達4,但尚未傳出有人員傷亡或房屋倒塌的災情,

事實上,台灣東部海域、宜蘭東方27.8公里外海9日晚間7時35分也曾發生一起芮氏規模5.7強震,地震深度僅72.2公里,宜蘭縣最大震度達4級劇烈震感,其餘包括北北基、桃竹苗、中彰投、嘉南高、花東都有感搖晃。

Just In ‼️‼️Strong Earthquake jolts parts of Mindanao few minutes ago.(Est. 8:30PM GMT+8)

KEEP SAFE EVERYONE#EarthquakePH #earthquakemindanao pic.twitter.com/dceFDJe7vo