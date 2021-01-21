保險達人激推「防疫保單」：染疫損失更大　就當花500元點光明燈！

▲保險達人劉鳳和表示，如果染疫，所要花費的金額，將超過10萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

台灣產物保險的「防疫保單」近幾日旋風式崛起，但也有人擔心CP值高是否會有道德風險？保險達人劉鳳和今（21）日向《ETtoday新聞雲》表示，「就當拿500元點光明燈」，且誰會因10萬元就讓自己成為染疫高風險群？

「基本上這份沒有問題！」劉鳳和指出，此張保單低保費、高保障 理賠明確、每一個人都很負擔得起，「就當花500元點光明燈」，買個心安，因為如果染疫，還會有額外的金錢損失，比如無法工作，公司不會全額給薪水。

有外界好奇，1個人500元，只要隔離就賠10萬，是否會衍生保戶故意行為，比如刻意去危險地帶，甚至最後台產可能會賠錢？劉鳳和提出兩分析，第一，其實不會有道德危險，若染疫，損失的金額可能超過10萬，且過程還要被隔離，誰會想要得到理賠金，卻失去自由？

第二，200個購買人當中，不一定會有1個人被隔離，因為台灣確診，或是居家隔離的人比例並不會很高，而這賠金額不是說500萬、1000萬，而是只有10萬，若真會賠本，「也只會是小賠」。

但台產已經賺到廣告效應，劉鳳和指出，原本許多人聽到台灣產物保險，印象都很模糊，但這次他們做了「別人不敢做的事」，就是推出這張「防疫神單」。

這張去年就出來的神單，近期剛好碰上桃園、變種病毒就被吵起來，「很多保險經紀人開始幾千件、幾千件在簽，手都軟了！」所以台產是雙贏。