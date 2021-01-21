防疫神單CP值高！連達人都推薦　金管會提醒保戶：避免故意行為

▲金管會呼籲民眾不可用防疫保單來獲利。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

台灣產物保險「防疫神單」短短幾天熱賣，今（21）日電話一度爆滿，業者透露承保率大約90%「非常高」，連保險達人都100%推薦「能買趕快買」，但金管會提醒，應避免犯罪、故意行為，不可用保單來獲利。

台產這張「防疫保單」相當吸睛，因為只要隔離就能拿到10萬理賠金，CP值相當高，讓台產客服電話爆滿，金管會今日也公佈數據，去年疫情爆發以來，含企業和個人的承保件數共有14萬8,745件，保費收入7,152萬元。

其中，產險公司有14家，32張保單，目前沒有停售，但可能之後理賠方向要稍微調整，例如都要將風險胃納納入考量。

台產防疫保單分成保額5萬及10萬；保險金額5萬元，是一年保費250元；保險金額10萬元，保費則是500元；雖然有別於同業會將商品搭配傷害險、意外險，台產這張保單簡單明瞭，且不限非得要確診，只要隔離就能獲得最高10萬元理賠金；但保費相當便宜，也讓外界擔心會不會有不肖人士，故意桃園、摩斯漢堡一日遊，進而賺取一筆10萬元理賠金？

針對道德風險，金管會官員呼籲民眾，「應避免犯罪、故意行為，不可用保單來獲利」；也提醒壽險公司，保單設計要考量相關條件，第一，理賠要有除外條款；第二，也要將風險控管、財務胃納等一併納入，如果風險胃納太大，可自行宣布下架。