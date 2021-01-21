拜登新時代正式展開！文在寅急召NSC全體會議...盼重啟與北韓對話

▲南韓總統文在寅須在任期最後一年，建構出拜登時代的外交政策。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國正、副總統拜登與賀錦麗於美東時間20日上午在華府宣誓就職，白宮開啟政治上的新氣象，而東北亞外交也期待迎來新的變局！南韓總統文在寅今（21）日在青瓦台主持國家安全保障全體會議（NSC）時表示，越南河內川金會後，兩韓、美朝關係從2019年3月便持續陷入膠著，呼籲各界致力突破困境，再次啟動和平時鐘。

根據《韓聯社》報導，文在寅21日召開並主持NSC全體會議，為就任總統以來的第10次會議，距上次會議召開已隔22個月。他接受外交部、統一部、國防部政務彙報時表示，「韓半島（朝鮮半島）和平進程並不是一項選擇，而是我們必須前行的道路！」

隨著拜登新政府正式上任，而文在寅的任期又僅剩最後一年，他表示，「和平與繁榮是韓半島全民族的心願！我將與美國拜登新政府展開緊密合作，致力持續推動韓半島和平進程。將傾盡全力，達成重返與北韓展開對話、合作的道路，期盼各政府部門在最後一年能有所覺悟，做為韓半島命運的主人，能夠更主動積極。」

▲文在寅召開第10次NSC全體會議。（圖／達志影像）

文在寅構築出未來與美國、中國、日本等周邊國家的外交關係，透過發展更具包容性、互惠性質的韓美同盟，擴大與周邊各國的合作關係。

對於中國，他表示，「中國是最大貿易國與增進韓半島和平的主要夥伴！隨著即將迎來韓中建交30周年，應建構出利於雙方發展更穩固關係的基礎。」

對於日本，文在寅則評論，「至於日本，則是不應停留在過去（指慰安婦、二戰朝鮮籍徵用工等歷史問題），而是應該集結各方智慧，發展出更具建設性、更具未來發展性的關係。特別今年日本舉辦東京奧運，應與日方合作抵禦新冠疫情，成功舉辦一場更安全的國際賽事，以次視作改善日韓關係、增進東北亞和平的機會。」

據悉，先前文在寅於18日的2021新年記者會上表示，未來盼能與北韓召開南北軍事共同委員會，在與美軍舉辦美韓聯合軍演前，能事先向北韓通報。此言一出，立刻引發在野黨嚴詞砲轟。

►美國回來了！文在寅發賀電狂嗨祝「拜登總統」就職：願能儘快相見

更多【美國總統就職】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

好喝不發胖！「舒味思」萊姆口味氣泡水24瓶特價489元