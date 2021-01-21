拜登上任未來一周「每日政策主題」懶人包：美國沒時間等待了

▲拜登上任後面對的美國正如標語所述，「還有很多東西需要修補、恢復、治癒。」（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國新任總統拜登於20日甫就職後幾小時，就敲定17項行政命令，表示「我沒時間等上好幾個禮拜」。根據《CNN》報導，拜登政府已經發布未來10天的行事曆，每天都將圍繞著一個特定「主題」，去做出相應的動作以及行政命令，以此為兌現競選承諾的「起跑點」。

拜登上任的第一天內，除了在國會大廈宣誓就職以外，簽署重返《巴黎氣候協定》、暫緩拱心石輸油管道（Keystone Pipeline）、停建美墨邊境高牆等，以驚人的速度推動政策，希望能迅速破除川普政府留下的問題。

1月21日| 新冠肺炎



▲美國醫療體系在疫情下逐漸瀕臨崩潰。（圖／路透）

自新冠肺炎爆發至今，美國已累積超過2450萬人確診，死亡人數高達40.6萬，是全球疫情最嚴重的國家。早在拜登上任前就明確表示要推動「百日口罩計畫」，讓美國人一同遵守口罩防疫政策一百天。

自上任後簽署的行政命令就針對這個問題，要求全美聯邦機構強制佩戴口罩。此外，新冠疫苗分發也將是未來幾周的重點工作。以往川普將如何應對疫情交由各州自行決定，但拜登希望未來能有國家統一主導抗擊新冠。

1月22日| 經濟紓困



▲新冠疫情造成許多人失業，街頭上遊民的生活也更加辛苦。（圖／路透）

美國經濟在嚴重疫情的摧殘下，儘管在央行「量化寬鬆政策」之下減輕傷害，仍然承受龐大的壓力。拜登14日曾表示，儘管面臨財政赤字，也要採取行動以振興經濟，整個方案資金將達1.9兆美元，「美國家庭需要直接援助。」

此前被川普拒簽的紓困方案，可能在近期就會解決。美國公民在新的振興方案中可領補助2000美元；失業救濟金也提高到400美元。

1月23日至24日| 周末

1月25日| 買美國貨

▲汽車產業對美國而言至關重要。搭配拜登未來的綠能政策，電動車領域的領頭羊「特斯拉」已經開始掀起旋風。（圖／路透）

加強聯邦政府從美國本土公司購買產品和服務的需求。與川普打的「本土牌」相同，拜登在競選期間也承諾過，希望聯邦支出4000億美元資金，支持美國各行各業的產品，包括汽車業、鋼鐵業或甚至醫療設備等。

1月26日| 股市

拜登就職典禮當天，美股三大指數創新高，其中那斯達克指數飆漲215點，來到13413.07點。新任財政部長葉倫表示，未來不會干預美元匯價，代表將回歸川普以前的「傳統美元」政策。

1月27日| 氣候

▲在川普「經濟優先」政策之下，美國在氣候變遷議題逐漸下放。（圖／路透）



除了火速重返《巴黎氣候協定》外，拜登競選時主推能源政策，包括加強碳排放標準、推進電動車市場、擁抱清潔能源等，大喊「4年投入2兆」的環保口號，美國未來在綠能市場一片看好。

根據拜登的競選承諾，要透過升級「零耗能建築物」達到最大能源效率，於任期4年內對400萬棟建築物升級，並研究新的環保替代建材。

1月28日| 醫療健保



▲歐巴馬健保體系推出前也是一片看好，但最後卻飽受批評。拜登這次端出新的健保政策是否有效，仍有待觀察。（圖／路透）

28日的主題將會著重於「拜登健保」方案。不只是延續歐巴馬的健保政策，而是擁有自己的一套「拜登健保」方案，希望透過讓健保補助與保險公司商討藥品價格，能有效降低健保費用、藥價。

1月29日| 移民

▲神父在美墨邊境圍牆邊放上十字架，紀念那些在穿越邊境過程中喪生的移民。（圖／達志影像／美聯社）



過去川普推行大規模限制移民政策，並遣返大批移民。但拜登政府上任後已先宣布，暫停興建美墨邊境圍牆、撤除穆斯林國家旅行禁令，且還要推出新的「8年歸化政策」，預估將受益超過千萬非法移民。

1月30日至31日| 周末

2月| 恢復美國在世界上的地位

▲新任總統拜登。（圖／路透）

拜登在2月的主軸是讓美國「重返領頭羊」地位，拋開過去川普4年單邊主義，重新與恢復盟國的友好關係，「美國回來了，準備好領導全世界。」