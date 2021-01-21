南韓17歲金牌滑冰女將遭性侵！淫魔教練不認罪...一審重判10年半

▲沈錫希是南韓國內知名女子短道競速滑冰選手。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

曾為國家兩度奪得奧運金牌的知名女子短道競速滑冰選手沈錫希（심석희）於2018年前後控訴，就讀高二時遭到男性指導教練趙載範（조재범，音譯）施暴、性侵長達3年，掀起體壇#MeToo風暴。水原地方法院於今（21）日召開一審，判處趙載範10年半徒刑。

根據《韓聯社》報導，水原地方法院刑事15部部長法官趙休玉（조휴옥）以違反兒童青少年性保護法之嫌疑，判處趙載範10年6個月徒刑、200小時性侵防治治療課程、禁止其前往兒童青少年與殘疾人士社福機構就業7年，「被告身為指導被害者的國家代表隊教練，數年來趁被害者無法反抗時，以其權威進行性犯罪。」

法官趙休玉表示，「被害者舉證具體且明確，有相當高的可信度，包括可明確指出被告所在的住商混合公寓套房、韓國體育大學溜冰場置物箱、賽期被告所居飯店房間內的家具擺設與寢具顏色。儘管如此，被告卻仍不斷否認其嫌移，且未做出行動向被害者道歉、請求原諒。」

▲南韓國家代表隊指導教練趙載範性侵女選手沈錫希，一審判處10年半。（圖／翻攝自나무위키）

先前檢方曾就此案向法官求刑判處趙載範20年徒刑。委任辯護律師任祥爀（임상혁）為沈錫希抱屈，「沈選手為此事接受6個 多月調查，訴訟期間長達1年6個多月，度過如此長一段痛苦時間，雖然這段過程能換得被告判刑，但與檢方求處的20年徒刑相比，其所造成的社會動盪與被害者所受到的身心煎熬，我認為10年6個月的判刑非常地輕。」

報導指出，由於沈錫希的友人先前確診新冠肺炎，因此在隔離期間的她未能出席法院聆聽審判。

據悉，沈錫希從2014年8月至坪昌冬季奧運開幕前的2017年12月，在就讀高二時遭到國家代表隊指導教練趙載範施暴，還曾在泰陵、鎮川選手村與韓國體育大學滑冰場等7處，遭到多達30次以上的性侵與強制性騷擾。

當時趙載範否認犯案，「我承認在教育立場上，曾對沈錫希有過言語上或肢體上的暴力，不過我從未性侵她。」

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