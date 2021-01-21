　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

隔離就賠10萬！防疫神單承保率90%　台產：會一直賣下去

▲台產防疫神單，隔離就賠10萬。（圖／翻攝台產保單）

▲台產防疫神單，隔離就賠10萬。（圖／翻攝台產保單）

記者陳依旻／台北報導

部桃醫院醫護染疫且持續擴大，讓民眾心驚驚，台灣產物保險一紙「防疫神單」，只要隔離，就可獲10萬理賠金引起熱議，有業者、民眾分別向《ETtoday新聞雲》分享，目前承保率已達9成、因部桃醫院染疫事件，有買有保佑。

業者指出，其實這份保單已經上市1個月，最近才比較熱門是因為部桃醫院醫護染疫，且疫情持續擴大讓民眾蠻緊張，尤其是醫護朋友們；而這份保單的不限職業、不限情況、不用確診，但也有條件限制，就是75歲以上不在承保範圍。

業者進一步分享，近期這份保單承保率大概90%，保戶職業類別大概都是業務員、參展人員、機場工作人員、醫護人員等需要在戶外活動的工作類型。

台產發言人協理黃志傑表示，保單去年12月22日上市，剛好這禮拜疫情升溫，不過，面對這分保單銷售情況熱度短期升溫，還引起廣大迴響，還是感到「意料之外」。

黃志傑說明，台產這張保單的規劃，有保額5萬及10萬；保險金額5萬元，是一年保費250元；保險金額10萬元，保費則是500元；有別於同業會將商品搭配傷害險、意外險，台產這張保單簡單明瞭，雖然理賠簡單明確，但就像業者所說「理賠還是有但書」，75歲以上沒辦法承保 65歲的人需要選5萬塊保額。

另外，被保險人前往衛生福利部疾病管制署發布國際旅遊疫情建議等級表屬第三級之地區，或被保險人違反法律規定、行政命令，都是保險理賠的除外範圍。

至於市場傳出這份防疫神單可能會停賣，黃志傑強調「目前這張保單沒有要停賣」，不只還在銷售當中，且還會繼續賣下去，還會在調整保單內容，擴大保障範圍。

ET快訊
快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡
部桃風險第一階段還沒過　陳時中曝「關鍵時間點」：絕不可鬆懈
才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下
摩斯員工、輔導老師採檢結果出爐　部桃員工319人居家隔離
縣市連發「避桃禁令」　陳時中感慨：台灣就那麼大，大家是一體的
唐吉訶德擠爆　陳時中擔憂說重話了
染疫護理師「丈夫足跡」有誤？　陳時中解答「消失的3小時」
桃園醫院群聚接觸者396人　只剩下15人等結果
快訊／好消息！　部桃今無新增確診案例
LIVE／案864消失3小時成謎　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

隔離就賠10萬！防疫神單承保率90%　台產：會一直賣下去

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

隔離就賠10萬！防疫神單承保率90%　台產：會一直賣下去

董家大姐提告「普悠瑪案調查不實」　運安會：家屬都沒有提出質疑

福特54.4 萬休旅雙動力墨西哥登場　這車系國內沒了

新北五股坑溪變超噁乳白勾芡湯！查出真兇了

住家裡通勤上班「4點就要起床」他考慮租屋　網見1條件：不如不要

《上流戰爭》42歲李智雅辣翻！「鏤空露背裝」秀魔鬼身材超逼人

快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡　20歲年輕媽嚇傻

蔡其昌全面盤整中職規章制度　波西條款、FA開季解決

學測明登場！父陪看考場　腦麻生每日讀書5小時盼上「社工系」

全台警戒！每日確診百例就封城　一張圖秒懂「疫情應變4階段」

22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

保險熱門新聞

隔離就賠10萬！防疫神單承保率90%　台產：會一直賣下去

南山人壽17張醫療保單「取消30日等待期」

15家產險申訴率　國泰拿最低

三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

八仙塵爆全身燒燙傷　24歲女孩加入保險業傳遞保障重要性

美元保單及定存戶「免驚」！　達人、壽險業：分批換匯、放長線賺錢

一張表懂車禍調解官要看的單據

明台產險新款「三合一傷病險」結合防疫保單特色

法定傳染病部分保單　居家隔離可理賠

新安東京海上產險升級健康保險　「5大保障」範圍最廣

醫療險狂賣！保險專家：買2到3張保單就夠

肺炎確診遭關店停業！南山產物推「全台首張」防疫保單主約

微型保險／死亡給付50萬保費不到千元　逾57萬弱勢族群受惠

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

郭書瑤流產痛哭！

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面