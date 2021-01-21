隔離就賠10萬！防疫神單承保率90%　台產：會一直賣下去

▲台產防疫神單，隔離就賠10萬。（圖／翻攝台產保單）

記者陳依旻／台北報導

部桃醫院醫護染疫且持續擴大，讓民眾心驚驚，台灣產物保險一紙「防疫神單」，只要隔離，就可獲10萬理賠金引起熱議，有業者、民眾分別向《ETtoday新聞雲》分享，目前承保率已達9成、因部桃醫院染疫事件，有買有保佑。

業者指出，其實這份保單已經上市1個月，最近才比較熱門是因為部桃醫院醫護染疫，且疫情持續擴大讓民眾蠻緊張，尤其是醫護朋友們；而這份保單的不限職業、不限情況、不用確診，但也有條件限制，就是75歲以上不在承保範圍。

業者進一步分享，近期這份保單承保率大概90%，保戶職業類別大概都是業務員、參展人員、機場工作人員、醫護人員等需要在戶外活動的工作類型。

台產發言人協理黃志傑表示，保單去年12月22日上市，剛好這禮拜疫情升溫，不過，面對這分保單銷售情況熱度短期升溫，還引起廣大迴響，還是感到「意料之外」。

黃志傑說明，台產這張保單的規劃，有保額5萬及10萬；保險金額5萬元，是一年保費250元；保險金額10萬元，保費則是500元；有別於同業會將商品搭配傷害險、意外險，台產這張保單簡單明瞭，雖然理賠簡單明確，但就像業者所說「理賠還是有但書」，75歲以上沒辦法承保 65歲的人需要選5萬塊保額。

另外，被保險人前往衛生福利部疾病管制署發布國際旅遊疫情建議等級表屬第三級之地區，或被保險人違反法律規定、行政命令，都是保險理賠的除外範圍。

至於市場傳出這份防疫神單可能會停賣，黃志傑強調「目前這張保單沒有要停賣」，不只還在銷售當中，且還會繼續賣下去，還會在調整保單內容，擴大保障範圍。