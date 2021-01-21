就職典禮4千里外引暴動　極左派攻擊俄勒岡州民主黨部

▲俄勒岡州20日有左派激進分子打破民主黨黨部窗戶。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

俄勒岡州20日總統就職典禮這天，出現多起抗議示威。根據《俄勒岡人報》報導，極左派示威者約友聚集超過百人，高聲吶喊「無政府主義」的理念，砸碎民主黨俄勒岡黨部大樓的玻璃。事後共有8人被捕，罪狀包括持有高強度殺傷性武器、犯罪行為、暴動、無故縱火等。

這群自稱無政府主義者的示威民眾在波特蘭市遊行，高舉「我們不要拜登，要復仇」的標語，作為對「警察謀殺黑人」與「帝國主義戰爭」的回應。

▲俄勒岡州無政府主義者高舉標語「不要拜登要報仇」。（圖／路透）



民主黨於當天發聲明表示，對黨部大樓被民眾惡意破壞感到失望，「但這一切都無法改變今天對美國來說是歡樂的一天這個事實。」

波特蘭市的示威活動也連帶影響到當地一些民眾的情緒，吸引大約12名支持BLM的民眾出門，聚集在地1415大街的東百老匯大街上。現年86歲的斯科爾滕（Betty Scholten）便是其中之一，表示對拜登當選高興且充滿期待，「然而我和其他人將會繼續在百老匯大街上示威，直到我們不在需要為止。」

▲俄勒岡州20日晚間的黑人平權示威遊行。（圖／路透）



同樣在20日的下午5點左右，包含媒體在內超過150人聚集在第十大道的歐文公園（Owen Rose Garden），高呼支持「黑人命也是命」的口號，呼籲廢除警察。

抗議群眾也維持與警方緊張的關係，「我真的不喜歡警察到場。上次警察來，他們給了一個精神病患一個大大的催淚瓦斯罐。」