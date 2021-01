蕭美琴出席就職　白宮國安會：美對台承諾堅若磐石

▲蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮 。(圖/路透、我駐美代表處)

文/中央社台北21日電

駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登的就職典禮後,白宮國家安全會議發言人霍恩(Emily Horne)表示,美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

路透社報導,霍恩說:「總統拜登將與朋友與盟邦站在一起,在亞太地區推動共享的繁榮、安全與價值,其中也包括台灣。」

報導指出,台灣與美國新政府關係有了強而有力的起步。

美國前總統川普政府升高對台的支持,除常態化對台軍售,還派遣官員訪台,這不僅惹惱中國,也升高北京對華府的敵意。路透社報導說,這使得川普在民主台灣成為廣受歡迎的人物,但也掀起繼任拜登政府可能不那麼友台的憂慮。

然而拜登提名的國務卿人選布林肯(Antony Blinken)昨天表示,他希望看到台灣在世界各地扮演更大角色,包含在國際組織中。在加入會員不須有國家地位的國際組織,台灣應該要成為會員;至於需要國家地位的組織,則有其他方式能讓台灣參與。

布林肯也強調,他曾在總統蔡英文競選期間在國務院接待她,她成為總統後雙方也多次進行談話,他當時身分為副國務卿,「對台承諾是我們非常堅定信守的事」。

Honored to represent the people and government of Taiwan here at the inauguration of President Biden and Vice President Harris. pic.twitter.com/KSatj8vIln