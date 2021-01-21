22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

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記者詹雅婷／綜合報導

在美國總統拜登宣誓就職典禮之中，現年22歲的戈爾曼（Amanda Gorman）吸引多家外媒目光，因為她不但是美國史上首位青年桂冠詩人，也是總統就職典禮有史以來邀請到最年輕的詩人。她坦言，直到6日深夜才完成詩篇《The Hill We Climb》，呼籲美國人團結和平，強調民主不會永遠被打敗。

▲身穿亮眼黃色大衣的戈爾曼（Amanda Gorman）是美國首位桂冠青年詩人。（圖／路透，下同）

綜合CNN、每日郵報報導，來自加州洛杉磯的戈爾曼從小由單親母親撫養長大，去年自哈佛大學畢業，儘管從小就有語言障礙，但早在小學時期就對詩有濃厚興趣，曾出版個人詩集《The One for Whom Food Is Not Enough》，更在2017年成為全美首位全國青年桂冠詩人，而當年的她只有19歲。

第一夫人吉兒（Jill Biden）讀過戈爾曼作品後，邀請她現身就職典禮朗誦詩詞。戈爾曼透露，為了創作在典禮朗誦的詩篇，每日都會寫下幾句詩詞，而國會6日發生的暴動事件則促使她完成詩篇《The Hill We Climb》，期盼透過就職典禮的場合，傳達希望與團結之意。

翻開《The Hill We Climb》這首詩，有許多字句令人印象深刻，包括「民主或許會被阻礙延緩，但不會永遠被打敗」、「儘管我們曾問過『怎麼可能戰勝災難？』，如今我們確信『災難怎可戰勝我們？』」、「我們不會回到過去，而是走向未來：一個遍體鱗傷但完整的國家，一個仁慈但無畏、勇猛、自由的國家」。

戈爾曼這首詩獲得許多人讚賞，包括脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）等，且在朗誦的畫面播出後，推特粉絲人數激增。

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