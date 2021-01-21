　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

在美國總統拜登宣誓就職典禮之中，現年22歲的戈爾曼（Amanda Gorman）吸引多家外媒目光，因為她不但是美國史上首位青年桂冠詩人，也是總統就職典禮有史以來邀請到最年輕的詩人。她坦言，直到6日深夜才完成詩篇《The Hill We Climb》，呼籲美國人團結和平，強調民主不會永遠被打敗。

▲▼ 全美首位桂冠青年詩人戈爾曼（Amanda Gorman），獲邀現身拜登就職典禮朗誦詩詞。（圖／路透）

▲身穿亮眼黃色大衣的戈爾曼（Amanda Gorman）是美國首位桂冠青年詩人。（圖／路透，下同）

綜合CNN、每日郵報報導，來自加州洛杉磯的戈爾曼從小由單親母親撫養長大，去年自哈佛大學畢業，儘管從小就有語言障礙，但早在小學時期就對詩有濃厚興趣，曾出版個人詩集《The One for Whom Food Is Not Enough》，更在2017年成為全美首位全國青年桂冠詩人，而當年的她只有19歲。

第一夫人吉兒（Jill Biden）讀過戈爾曼作品後，邀請她現身就職典禮朗誦詩詞。戈爾曼透露，為了創作在典禮朗誦的詩篇，每日都會寫下幾句詩詞，而國會6日發生的暴動事件則促使她完成詩篇《The Hill We Climb》，期盼透過就職典禮的場合，傳達希望與團結之意。

▲▼ 全美首位桂冠青年詩人戈爾曼（Amanda Gorman），獲邀現身拜登就職典禮朗誦詩詞。（圖／路透）

翻開《The Hill We Climb》這首詩，有許多字句令人印象深刻，包括「民主或許會被阻礙延緩，但不會永遠被打敗」、「儘管我們曾問過『怎麼可能戰勝災難？』，如今我們確信『災難怎可戰勝我們？』」、「我們不會回到過去，而是走向未來：一個遍體鱗傷但完整的國家，一個仁慈但無畏、勇猛、自由的國家」。

戈爾曼這首詩獲得許多人讚賞，包括脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）等，且在朗誦的畫面播出後，推特粉絲人數激增。

更多相關新聞

►拜登宣誓藏玄機！手按「家庭聖經」有127年歷史...訴說悲慘過去
►拜登就職重點一次看！承諾當「美國人的總統」　上任第1天就開工
►賀錦麗就職「紫色套裝」藏巧思！象徵意義曝光　美國設計稱霸全場

好喝不發胖！「舒味思」萊姆口味氣泡水24瓶特價489元

ET快訊
台塑技師離台後確診！　台塑：接觸員工隔離
國內首見！部桃染疫5人驗出「突變強勢病毒L452R」
封城條件出爐！　指揮中心公布「疫情應變4階段」
快訊／基隆4月女嬰疑溢奶！嘴留「白液體」送醫亡
部桃風險第一階段還沒過　陳時中曝「關鍵時間點」：絕不可鬆懈
才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下
摩斯員工、輔導老師採檢結果出爐　部桃員工319人居家隔離
縣市連發「避桃禁令」　陳時中感慨：台灣就那麼大，大家是一體的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛被女友拋棄就中1億元樂透　金融男立刻走出情傷：我想結婚！

賀錦麗夫婿任德龍　變身美國史上首位「第二先生」！

川粉說好「就職日示威」萬人響應1人到場！　只剩他落寞揮旗

22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

威逼未成年少女拍淫片！20歲男被重判15年徒刑...學籍慘遭開除

就職典禮4千里外引暴動　極左派攻擊俄勒岡州民主黨部

白宮回應「川普彈劾案」下一步！　新聞秘書：交由參議院決定

拜登宣誓隱藏玄機！手按「家庭聖經」有127年歷史...訴說悲慘過去

拜登白宮辦公室裡擺什麼？　這一幅畫至少擺了20年

馬德里爆炸新畫面曝光！　5樓整片牆面炸飛...至少3人死亡

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

剛被女友拋棄就中1億元樂透　金融男立刻走出情傷：我想結婚！

賀錦麗夫婿任德龍　變身美國史上首位「第二先生」！

川粉說好「就職日示威」萬人響應1人到場！　只剩他落寞揮旗

22歲小詩人搶全場目光！就職典禮朗誦震撼人心　超猛背景曝

威逼未成年少女拍淫片！20歲男被重判15年徒刑...學籍慘遭開除

就職典禮4千里外引暴動　極左派攻擊俄勒岡州民主黨部

白宮回應「川普彈劾案」下一步！　新聞秘書：交由參議院決定

拜登宣誓隱藏玄機！手按「家庭聖經」有127年歷史...訴說悲慘過去

拜登白宮辦公室裡擺什麼？　這一幅畫至少擺了20年

馬德里爆炸新畫面曝光！　5樓整片牆面炸飛...至少3人死亡

蔡其昌私心第六隊在高雄　見陳其邁要高雄提誘引

史上第2快！　金童唐西奇生涯30場大三元達標

超商繳689萬投資比特幣！男遭詐討不回　撂人到代收公司撒冥紙

包偉銘「50萬元全套寵妻」曝光　劉依純一看哭了！

剛被女友拋棄就中1億元樂透　金融男立刻走出情傷：我想結婚！

KD苦戰50分鐘：我可以再打20分鐘　厄文直言籃網得加強防守

王維中提前報到　去年沒丟差很多「以為選秀完會馬上出賽」

賀錦麗夫婿任德龍　變身美國史上首位「第二先生」！

不斷更新／部桃爆群聚！防堵疫情延燒　各縣市「避桃禁令」懶人包

【奧斯塔羅】面對愛情你容易犯什麼錯？

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

國際熱門新聞

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

莫彩曦淚崩：爺奶在美確診住院1天14萬還被趕

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

即／驚傳有炸彈　美最高法院疏散

更新／推翻川普政策！拜登首日簽17項行政命令

快訊／川普FB更新了！po神秘網址

川普45字臨別贈言　拜登：一封慷慨的信

川普在白宮「留下一封信」給拜登

川普留拜登「45字箴言」內容曝！迷因瘋傳網笑翻

即／馬德里傳爆炸聲　建築物全毀

拜登、賀錦麗抵達國會山莊　

女頭卡收費站慘死　監視器揭真相

更多熱門

相關新聞

蕭美琴參加拜登就職　他：藍營掉進地獄般挫折

蕭美琴參加拜登就職　他：藍營掉進地獄般挫折

駐美代表蕭美琴受美國官方邀請出席美國總統拜登的就職典禮。對此，前立委林濁水表示，國民黨好不容易覺得可以扳回一城，放話蕭美琴將成為第一個無法像國民黨總統時期出席美國總統就職大典的駐美代表，如今像掉進地獄般挫折。

俄勒岡州民主黨部玻璃遭打破

俄勒岡州民主黨部玻璃遭打破

川普離開白宮　胡錫進：美摔最狠總統之一

川普離開白宮　胡錫進：美摔最狠總統之一

週三國際原油上漲！市場樂觀預期　拜登政策將收緊供應

週三國際原油上漲！市場樂觀預期　拜登政策將收緊供應

國安高層：拜登政府有3挑戰　亞洲戰略重要性提升

國安高層：拜登政府有3挑戰　亞洲戰略重要性提升

關鍵字：

2020美國總統大選民主黨拜登詩人桂冠詩人Amanda Gorman北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

郭書瑤流產痛哭！

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面