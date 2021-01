七彩煙火照亮白宮上空！拜登手扶妻子腰...超感人背影照曝光

▲白宮施放煙火,慶祝拜登就職。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

美國總統拜登與副總統賀錦麗20日在國會山莊宣誓就職,稍早,拜登也與第一夫人吉兒一同站上白宮陽台欣賞大型煙火表演,結束一整天的就職活動。作為拜登的忠實粉絲,知名歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)也受邀表演《煙火》一曲,在她演唱的同時,背後則是上演豪華的煙火秀,場面十分震撼。而拜登與吉兒欣賞煙火的幕後花絮照也被公開,唯美畫面瞬間引發熱議。

在經歷一整天的就職活動後,拜登夫婦與家人終於進入白宮,並在白宮陽台上觀賞盛大的煙火秀,替就職活動畫下完美句點。其中,知名歌手凱蒂佩芮也獲邀在煙火施放的同時進行表演。4分多鐘的煙火秀結束後,拜登和吉兒便轉身走進白宮。

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of "Firework." #Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB