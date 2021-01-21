七彩煙火照亮白宮上空！拜登手扶妻子腰...超感人背影照曝光

▲白宮施放煙火，慶祝拜登就職。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登與副總統賀錦麗20日在國會山莊宣誓就職，稍早，拜登也與第一夫人吉兒一同站上白宮陽台欣賞大型煙火表演，結束一整天的就職活動。作為拜登的忠實粉絲，知名歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）也受邀表演《煙火》一曲，在她演唱的同時，背後則是上演豪華的煙火秀，場面十分震撼。而拜登與吉兒欣賞煙火的幕後花絮照也被公開，唯美畫面瞬間引發熱議。

在經歷一整天的就職活動後，拜登夫婦與家人終於進入白宮，並在白宮陽台上觀賞盛大的煙火秀，替就職活動畫下完美句點。其中，知名歌手凱蒂佩芮也獲邀在煙火施放的同時進行表演。4分多鐘的煙火秀結束後，拜登和吉兒便轉身走進白宮。

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of "Firework." #Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

拜登的就職典禮籌委會稍早在推特上傳凱蒂佩芮的完整表演片段，瞬間吸引上萬次觀看。籌委會寫道，「謝謝凱蒂佩芮以她精彩的表演『煙火』點亮了整個夜晚。」網友們也紛紛讚賞，凱蒂佩芮高聲歌唱配上煙火綻放的背景，畫面實在太美，更感謝籌委會邀請她來表演。

▲拜登夫婦與家人一同在白宮陽台觀賞煙火秀。（圖／路透）



從畫面中可以看到，第一夫人吉兒換下了早上就職典禮的水藍色套裝，穿上了白色套裝與大衣，拜登則是換上了斜條紋的領帶，家人們也站在一旁的陽台，一同欣賞煙火秀。拜登就職典禮的籌委會事後也在推特上PO出幕後花絮，拍下拜登與吉兒欣賞煙火的背影，只見拜登左手輕輕扶著吉兒的腰，右手則指著煙火，浪漫畫面讓網友為之動容。

另一方面，拜登20日上午先是與家人前往白宮附近的聖瑪竇主教教堂（St. Matthew's church）參加彌撒，接著才前往國會山莊，出席就職典禮。拜登與賀錦麗在就職典禮結束後，也依照傳統慣例，前往阿靈頓國家公墓，致敬美國陣亡將士。前總統歐巴馬、小布希與柯林頓夫婦也陪同在場。

拜登結束行程後，隨即進入白宮橢圓辦公室，開始工作，並簽署就任以來第一份行政命令，包括美國重返《巴黎協定》、確保種族平權、必須佩戴口罩等等。根據CNN報導，他在上任1小時內就簽署17份行政命令，推翻川普政府的決策。

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