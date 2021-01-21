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拜登宣誓隱藏玄機！手按「家庭聖經」有127年歷史...訴說悲慘過去

▲▼拜登宣誓就職時手按的聖經，具有至少127年的歷史。（圖／路透社）

▲拜登宣誓就職時手按的聖經，具有至少127年的歷史。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登於美東時間20日上午在華府國會大廈宣誓就職，正式開啟美國政治史上的新篇章。不過，有媒體發現在就職宣誓典禮上，拜登拿出的聖經在某種層面上具有非凡意義，不僅其歷史已長達127年，還曾經陪伴拜登度過最悲慘的時光。

根據美媒《NBC News》報導，美國正、副總統就職時手按聖經宣誓，為開國總統華盛頓就職時所立下的不成文傳統，而拜登在宣誓就職時，手就按在妻子吉爾（Jill Biden）所持的一本棕色聖經上，該本聖經從1893年起在拜登家族中傳承，至今已有127年歷史。

▲▼拜登宣誓就職時手按的聖經，具有至少127年的歷史。（圖／路透社）

▲拜登宣誓就職時手按的聖經，具有至少127年的歷史。（圖／路透社）

報導指出，其實這不是拜登在公開場合上首度拿出這本聖經！早在其1973年當選參議院議員時，就曾拿著這本聖經，在長子波伊（Beau Biden）躺臥的病床前宣誓就職。當時第一任妻子妮莉雅（Neilia Hunter）帶著子女波伊、杭特、娜歐蜜外出採買聖誕節禮物時，不幸遭聯結車撞上，最後妮莉雅與娜歐蜜傷重離世，成為拜登內心揮之不去的傷痛。

另外，副總統賀錦麗就職宣誓時手按兩本聖經，一本為酒紅色封皮、一本為黑色封皮，象徵其出生的根源為亞、非裔血統，以及在司法與政界的歷練。

►賀錦麗手按2本聖經宣誓　寓意曝光！象徵「第2母親」陪身旁

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