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DNA檢測發現和爸沒血緣關係　媽目睹名字嚇壞...女兒：是億萬富翁

DNA檢測發現和爸沒血緣關係　媽目睹名字嚇壞...女兒：是億萬富翁。（圖／翻攝自TikTok／fretlessfeline）

▲女作DNA檢測意外發現驚人真相。（圖／翻攝自TikTok／fretlessfeline

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州女子凱特(Cat McDonald)近來接受DNA檢測，意外發現自己和父親沒有血緣關係，父親得知後只要她再用系統比對，結果真的找到符合的人，對方不但是一名家族老友，還是億萬富翁。

凱特近來在TikTok上拍片表示，父親聖誕節送給全家DNA檢測作為禮物，沒想到揭發驚人秘密，一直以為自己有愛爾蘭血統的她，檢測結果卻說她是挪威、英國和德國血統，而且和父親完全沒有血緣關係。

凱特表示，父親要她再上檢測網站尋找其他匹配結果，結果還真的有一名男子與她相配，「我立即和媽媽、阿姨們對質，她們一看到那個名字都嚇到了，很顯然那名男子是家族舊識」，她好奇上網搜尋對方名字，沒想到是億萬富翁。

凱特表示，「他是一間大公司的CEO，3個女兒也在旗下工作，我特別開車穿越半個國家去找他，想要給對方一封信，可是他一聽到我的名字就拒絕見面」。凱特的故事在TikTok上獲得480萬點閱，許多人認為，「爸爸可能早就知道真相，才會送DNA檢測當禮物」、「老爸可能懷疑很久了」。

@fretlessfeline

##stitch with @meezersqueezer This is the first time I have said this on the internet and my soul just sighed. ##fyp ##Ancestry ##ancestrydna

original sound - Cat McDonald

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
DNA檢測發現和爸沒血緣　媽見名字嚇壞！女兒：生父是億萬富翁
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