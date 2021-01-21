拜登夫人推特首PO！秀白宮前恩愛一刻　親曝：創建更美好世界

▲美國總統拜登與夫人吉兒在白宮北門廊前揮手致意。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國總統拜登於美國時間20日（台灣21日凌晨）宣誓就職，如今夫人吉兒（Jill Biden）也透過第一夫人推特官方帳號「@FLOTUS」發布首則貼文，直言「我們將創建一個更美好的世界，因為我們會一起努力。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，吉兒稍早首度以第一夫人的身分在推特發文，內容為她與丈夫拜登20日在白宮北門廊（North Portico）的影片，可見夫妻倆站在紅毯上，一手摟著對方、一手高舉左右揮舞致意，接著拜登伸手緊摟著吉兒肩膀，讓她的頭能夠靠在他的胸膛。

吉兒提到，「謝謝你們所給予的信念，這比我們所有人都還要偉大，那就是：我們將創建一個更美好的世界，因為我們會一起努力。」

Thank you for your faith in something that is bigger than all of us: that we will build a better world because we’re going to do it together. pic.twitter.com/k6JT7Os92N — Jill Biden (@FLOTUS) January 21, 2021

吉兒20日身穿藍色禮服出席拜登就職典禮，是紐約時裝界明日之星歐尼爾（Alexandra O'Neill）的作品，來自2017年才創立的美國品牌Markarian。依據品牌說明，這套服裝是由深淺不一的藍色天鵝絨、粗花呢、絲綢、雪紡紗所製成，象徵著「信任」、「信心」、「穩定」等寓意。

外媒分析，除了上述代表的寓意之外，粗花呢套裝也讓人聯想到英國女王過往數十年來簡約、可靠的打扮；此外，吉兒選擇年輕設計師的作品現身就職典禮，意在重振美國時裝產業。

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