拜登夫人推特首PO！秀白宮前恩愛一刻　親曝：創建更美好世界

▲美國總統拜登與夫人吉兒在白宮北門廊前揮手致意。(圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

美國總統拜登於美國時間20日(台灣21日凌晨)宣誓就職,如今夫人吉兒(Jill Biden)也透過第一夫人推特官方帳號「@FLOTUS」發布首則貼文,直言「我們將創建一個更美好的世界,因為我們會一起努力。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導,吉兒稍早首度以第一夫人的身分在推特發文,內容為她與丈夫拜登20日在白宮北門廊(North Portico)的影片,可見夫妻倆站在紅毯上,一手摟著對方、一手高舉左右揮舞致意,接著拜登伸手緊摟著吉兒肩膀,讓她的頭能夠靠在他的胸膛。

吉兒提到,「謝謝你們所給予的信念,這比我們所有人都還要偉大,那就是:我們將創建一個更美好的世界,因為我們會一起努力。」

Thank you for your faith in something that is bigger than all of us: that we will build a better world because we’re going to do it together. pic.twitter.com/k6JT7Os92N