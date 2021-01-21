陸三大電信向紐交所遞申請　要求覆議ADR下市決定

▲陸三大電信要求紐交所覆議下市決定。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸三大電信中國聯通、中國移動、中國電信20日向紐約證交所提出書面申請，要求紐交所董事會的委員會覆議對美國ADR（美國存託憑證）的下市程序及決定。

三大電信均表示，已要求該委員會推翻該決定，及在覆議該決定前暫緩暫停ADR之買賣。

中國聯通指出，自2000年上市以來，公司一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營，將繼續密切關注相關事項的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護公司的合法權益，「未來將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律法規按需要適時另行公告。」

中國移動提到，公司自1997年10月上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規、市場規則及監管要求，依法合規運營，「公司將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案和尋求專業意見，以保護本公司及股東的合法權益。」

中國電信也說，自2002年上市以來，公司一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營，「公司將繼續密切關注相關事項的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護公司的合法權益。」

不過，三大電信也強調，投資者務必注意，公司不保證推翻紐約證交所決定的覆議要求或在覆議該決定前暫緩暫停ADR之買賣的要求一定能成功。

根據紐約證交所上市公司手冊，覆議將獲安排在提出覆議要求之日起至少25個工作日後舉行。