柯林頓參加拜登就職「狂度咕」！上下眼皮拉鋸畫面曝　網：他累了

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登20日正式宣誓就職，成為美國第46任總統，前總統柯林頓與歐巴馬夫婦也一同出席祝賀。然而正當拜登發表就職演說之時，74歲的柯林頓卻被拍到突然微微低頭開始「閉目養神」，期間雖然一度睜開眼睛，但似乎仍然不敵睡魔，不到一秒又再度閉上眼睛。整個過程都被典禮的直播拍下，相關畫面也瞬間在網路上瘋傳。

根據《每日郵報》報導，美國總統拜登與副總統賀錦麗20日在國會山莊宣誓就職，我駐美代表蕭美琴也受邀出席。美國前總統柯林頓夫婦與歐巴馬夫婦也共同參與這場盛事，其中柯林頓自卸任後已出席6次的總統就職典禮。不過寒冷的天氣似乎替高齡74歲的柯林頓招來睡意，當拜登激昂地發表就職演說時，他竟不賞臉地開始打起了瞌睡。

從電視轉播的畫面中可以看到，拜登正舉起雙手，激動地發表就職演說，然而誰都沒想到，下一秒鏡頭轉到一旁的來賓席時，位於畫面正中央的柯林頓竟然閉上了雙眼，彷彿與外界切斷了所有聯結。然而柯林頓身旁的前副總統彭斯、希拉蕊以及其他來賓都非常專注地聆聽拜登的演說，顯得他更加突兀。

Joe Biden puts Bill Clinton to sleeppic.twitter.com/TsM4jc4wx7 — The First (@TheFirstonTV) January 20, 2021

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