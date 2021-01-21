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南韓新冠疫情再趨緩！今僅增401例確診...教會又掀群聚感染

▲▼南韓疫情較前陣子趨緩，今再增401人確診（圖／達志影像）

▲南韓疫情較前陣子趨緩，今再增401人確診（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在進入今年1月後已稍較之前趨緩，單日新增病例數來到3、400多人，不過全國各地的教會、療養院、醫療院我、補習班等仍掀起規模不一的群聚感染案例，且透過人與人之間的接觸傳播病毒的比率正逐漸增加，當局依舊不敢輕忽。

根據《韓聯社》報導，截至21日0時為止，南韓今（21）日上午9時30分共通報401起病例，其中380例為境內感染、21例為境外移入，同時新增16例死亡。目前南韓共累計73918例確診、1316例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增277例（首爾佔122例、京畿道佔133例、仁川佔22例）； 釜山新增19例；慶尚南道新增15例；全羅南道新增14例；忠清南道新增10例；慶尚北道新增8例；大邱、忠清北道各新增7例；江原道新增6例；光州、濟州島各新增5例；全羅北道新增4例；蔚山新增2例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，慶尚北道尚州市基督教傳教團體BTJ列邦中心累計787例； 忠清北道槐山郡、陰城郡、鎮川郡與安城市某醫院新增22例共累計452例；京畿道金浦市日間保護中心累計16例；京畿道龍仁市某療養院累計11例；京畿道水原市某教會累計13例；世宗市某音樂補習班累計11例；忠清南道舒川郡某教會累計7例。

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南韓現行防疫措施（至1月底）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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