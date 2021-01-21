川普要求特勤局「額外特權」　延長保護13名家族成員6個月

▲美國前總統川普出行時，身後總是會跟著一批特勤局探員。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國前總統川普任期告終，過去身為總統的一些特權卻不會因此結束。根據美國聯邦法律，特勤局將持續對川普夫婦提供無償終身保護。但根據《福布斯新聞》報導，川普還要求特勤局，對家族另外13名成員提供6個月的「額外保護」。

依照聯邦法例，川普與梅蘭妮亞（Melania Trump）有權獲得特勤局的終身保護，而它們14歲的兒子巴倫（Barron Trump）也能享有保護特權直到16歲。但其餘家族成員包括伊凡卡、小川普、艾瑞克等人，理應不能獲得特勤局的「免費保護」。

雖然川普家族一向富裕，但貼身護衛仍然是一筆不小的開支。僅僅在2019年的2月到3月期間，特勤局花費在護衛川普家族旅行的費用就達39萬美元（約新台幣1091萬），而為了保護熱愛高爾夫的川普往返俱樂部與白宮，更消耗將近160萬美元（約新台幣4479萬）的經費。

▲美國前總統川普卸任後的淨資產達到25億美元。（圖／路透）



根據《福布斯》2019年對川普家族的財富統計，除了川普本人高達25億美元（約新台幣700億）淨資產，以及伊凡卡夫婦的3.75億美元（約新台幣104億），其他子女們的累計資產其實並不多。若能享受特勤局保護，勢必能節省掉一大筆錢。

雖然這並非第一次有總統要求延長對家人的保護，前總統小布希、柯林頓、歐巴馬都曾在卸任後，為自己子女延長保護期，但川普一次要求13名家人的保護，遠超出以往的慣例。

根據美國財政部的預算文件顯示，川普一家每年平均出行1625次，在他任期的前三年裡，累計旅行次數是前任歐巴馬的12倍。且根據《華盛頓郵報》，特勤局還須在伊凡卡家附近租一間有浴室的工作室，每個月繳交3000美元的租金，因為伊凡卡不讓探員們在她家中盥洗。