蕭美琴出席拜登就職！15萬人搶看22秒祝賀影片　美高官轉推狂讚

▲蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮。(圖/路透、我駐美代表處)



記者王佩翊/編譯

美國總統拜登20日正式宣示就職,我駐美代表蕭美琴也受邀出席就職典禮,創下台美斷交後的首例。蕭美琴當天在推特發文祝賀,同時錄製一段影片稱,自己很榮幸能代表台灣政府參加總統拜登與副總統賀錦麗的就職典禮,並期許能與新政府合作,提升共同利益。對此,美國聯邦參議院外交委員會主席瑞胥也讚許拜登政府,成為42年來首個邀請台灣代表參與就職盛會的政府。

事實上,自台美斷交後,我國就不曾以外交使節團的身分出席美國就職典禮,不過此次在駐美代表處的努力下,蕭美琴正式受邀參加第59屆美國總統就職典禮。蕭美琴20日在推特發表感想並附上一段影片,她表示,「我非常榮幸能代表台灣人民與政府出席拜登總統與賀錦麗副總統的就職大典,民主是我們的共同語言,自由則是共同的目標,我非常期待能夠與下一屆美國政府合作,促進我們的共同價值觀與利益。」

▲拜登夫婦與賀錦麗夫婦20日站在國會山莊東側參加就職典禮。(圖/達志影像/美聯社)



對此,美國聯邦參議院外交委員會主席瑞胥(Jim Risch,R-ID)則轉推了蕭美琴的這篇貼文並寫道,「我很高興看到台灣代表自1979年以來首次出席美國的總統就職典禮,我讚許新政府做出這項邀請,並鼓勵他們在台美關係中取得進展,同時反映我們將面臨的挑戰與地緣政治的現況。」

按照往例,台灣駐美代表或是祝賀團想要出席美國總統就職典禮,都必須透過美國國會議員提供入場券,然而此次就職典禮受疫情影響,國會議員僅能攜帶一名親友參加,台灣因此無法按照往例以此方式申請參加就職典禮,沒想到卻獲得美國總統就職大典籌委會的正式邀請,成為台美斷交後,台灣代表首次以「外交使節團」身分受邀的美國總統就職典禮。

I was gratified to see #Taiwan represented at the inauguration for the first time since 1979 today. I commend the new admin. for this invitation, & encourage them to build upon the progress made on U.S.-Taiwan relations to reflect the challenges & geopolitical realities we face. https://t.co/U4kvmtZSUr