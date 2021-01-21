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網紅變女董！正妹「還父千萬債」月打57針　苦拚10年收入破億

擁有姣好身材的米米，除了有網紅的工作外，其實也是一家生技公司的老闆。（圖／翻攝自mmb510 IG）

▲擁有姣好身材的米米，除了有網紅的工作外，其實也是一家生技公司的老闆。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近期Instagram似乎是又修改了規定，不少走性感路線的女網紅的IG帳號都遭到官方關閉，這也導致有些平時仰賴IG工作的網紅們收入大受打擊。但這一切放在同樣被停權的米米（現改名為可禹）身上，似乎影響不怎麼嚴重。

之所以IG遭到官方停權影響不嚴重，主要是因為米米選擇把事業「放在不同的籃子中」，除了原本的網紅事業外，另外還有投資、理財，以及生技保健品的研發。

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保健品可以說是他最熱衷喜愛的項目，米米一邊兼著做網紅的工作，一邊用著自身的資源進行產品市場調查、開發、推廣。多角的發展雖然讓她生活疲累許多，但事業體遭遇變故的時候，反而有很大的轉圜空間，比如像她這次IG被關閉。

在訪問米米的過程中，其實她毫不掩蓋她對於賺錢的執著，詢問之下才知道，在她求學階段，她的父親因為幫人作保，意外欠下上千萬的債務，這也讓她從十幾歲的年紀，就展開了打工的人生，最高紀錄甚至一個月兼差七份工，就只是為了早點幫家裡還清債。

一直到現在，米米還是十分忙碌，就連用餐時也在看資料。（圖／翻攝自mmb510 IG）

▲一直到現在，米米還是十分忙碌，就連用餐時也在看資料。

米米表示，自己最誇張的時候，早上7點在影印店打工，下午在整骨診所上班，晚上再去大賣場賣牙膏，假日則是到大賣場賣餅乾。米米表示，當時有個臉書社團會徵求臨時工，她每天盯著那個社團看，就是要想辦法找到工作。

後來在因緣際會下接觸到外拍，變成假日沒有賣場工作的話，就會去接外拍，外拍除了賺錢之外，也讓她累積了一點小名氣，之後甚至接到廠商的小代言、業配。在這中間，還包含了時不時的發傳單等臨時工，最高紀錄一個月有七個打工。

當時的米米，時常當天就北中南三地跑拍攝，沒時間吃飯的話，就只能簡單車上小吃一下，當時憑藉著外拍，月收入最高可達30萬元。但這樣高強度的工作，其實讓嬌小的她也大呼吃不消。最後她因為過度勞累、體力不支，再加上營養不良，讓她住院近一個月，醫生為了治療她，甚至還幫她在一個月內打了57支針。這件事情讓她完全無法忘懷，而她也是從這時候開始意識到「不能單靠勞力跟利用青春賺錢」，米米認為，網紅圈會有更年輕、更美麗的女生出現，她自己本身也不可能靠勞力賺比別人久。

在各方的接觸下，她開始大幅度的降低「勞力付出型」、「用時間換金錢」的工作比例，轉頭投身到金融產業，開始學習如何投資、研究台股、美股，甚至是區塊鍊、數位貨幣。最後則是抓住機會與人脈，運用自己的形象，推出自己的保健品，用自己的影響力出來創業。

米米曾因為區塊鍊的工作，在世界各地奔波，參加各種研討會。（圖／翻攝自mmb510 IG）

▲米米曾因為區塊鍊的工作，在世界各地奔波，參加各種研討會。

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擁有姣好身材的米米，很早就認清不能一直持續靠青春與外貌來賺錢。（圖／翻攝自mmb510 IG）

▲擁有姣好身材的米米，很早就認清不能一直持續靠青春與外貌來賺錢。

在訪問的過程中，米米可以說是絲毫沒有掩蓋對於賺錢的執著。米米表示，自己賺錢不是為了買奢侈品，她本身也沒有太多奢侈品，非常節儉。而賺錢最大的動力，莫過於就是當家裡遇到困難時，她看了很多人情冷暖，家人被她人不公平的對待、瞧不起，甚至是家人透露出無助的眼神，這一切都讓她刻骨銘心。米米清楚知道，錢不是萬能，但有錢才能讓家人過好生活，不必被冷眼，也不必擔心緊急時刻湊不出錢。

米米表示，以前爸媽對身邊人都很好，大家需要幫助時，爸媽都不會吝嗇幫忙。但是當爸媽被騙錢後，家裡需要跟人借錢週轉，沒想到爸媽的親戚朋友避之惟恐不及。雖然也有人伸出援手，但可能才借不到一週就開始討錢，一副很擔心我們還不了錢。

當米米開始外拍幫忙還債後，某次米米回家時竟然聽到有人在她家教訓她的父母，說米米這樣「露奶賺錢很丟臉」、「沒家教」。這讓米米非常受傷，當時她只想幫家裡還錢、減輕父母的負擔，但我沒想到卻反而讓父母被別人教訓。米米表示，從那次之後，自己反而更加賣命工作，她告訴自己，「有一天我會把爸媽全部面子拿回來。」

由於家中欠債的關係，米米近幾年其實都十分投注在賺錢這件事情上。但是由於早期過度勞力付出的工作，再加上飲食不正常，讓她因為體力不支、營養不良而住院一個月，這次的住院，也讓她重新審視自己的工作性質，之後便投身到金融、理財方面的工作。

米米曾前往杜拜參與區塊鍊產業的研討會。（圖／翻攝自mmb510 IG）

▲米米曾前往杜拜參與區塊鍊產業的研討會。

在投資方面，她選擇了股票、債券等常見的選項，米米說自己是台股、美股、陸股都有接觸，區塊鍊也是小有研究。但是在投資初期，因為自己功課沒有做的很完善，在初次投資時就慘賠出場。

米米表示，當時為了募集投資的資金，不僅拿出先前辛勞打工的收入，甚至還跟家人、親戚商借一小筆費用。但是她在選擇標的時，相信某檔「明牌」一定會大漲，所以就急忙的把資金全數投入進去。結果，她不幸遇到中美貿易戰，造成該支股票大跌，最後讓米米以慘賠離場。

初次投資就慘賠收場，這無疑是讓米米的經濟負擔變得更加沉重，但所幸藉著長年外拍、以及後來接到直播的工作，讓她擁有可以「稍微」繳學費的本錢，她也在這一次次的跌跌撞撞中，摸索出自己的投資方法。

米米也呼籲大家「投資不是隨便聽信明牌、丟出去就好，自己除了要有正確的觀念外，真的要很認真的做功課」。

而最後有鑒於投資還是有一定的風險與不穩定性，再加上因緣際會認識了一組生技研發團隊，米米在與研發團隊討論後，先是開發出自己心目中的保健產品，就這樣展開了自己的創業人生。而且最後在這方面大有斬獲，不僅廣受許多女性歡迎，公司年營業額甚至突破1億元。

有者漂亮臉蛋、火辣身材的米米，在網路上小有人氣。（圖／翻攝自mmb510 IG）

▲有著漂亮臉蛋、火辣身材的米米，在網路上小有人氣。

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