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桑德斯秒淪迷因圖！出席就職「皺眉翹腳坐台下」　Q萌手套成亮點

▲▼美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／翻攝Twitter@ChanSteele）

▲美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）皺眉翹腳坐在台下。（圖／翻攝Twitter@ChanSteele）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統拜登、副總統賀錦麗20日宣誓就職。佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）也出席，但因曾經投入民主黨初選，一舉一動備受矚目。他皺眉翹腳坐在台下的照片立刻被做成迷因圖（meme）惡搞瘋傳，那副樣式可愛的連指手套（mittens）也成為網友熱議話題。

綜合BBC、《紐約時報》報導，許多網友注意到，桑德斯不僅沒有穿著正式西裝，還套上一件厚重夾克，在人人穿著華麗的就職典禮上特別顯眼。他手上的棕色圖案羊毛手套也受到關注，甚至被狠狠取笑一番。

▲▼美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）的手套。（圖／路透）

▲桑德斯的手套意外成為焦點。（圖／路透）

據悉，該手套出自於佛蒙特州小學2年級老師伊莉絲（Jen Ellis）之手。她利用舊羊毛衣與回收塑膠瓶製作這件織品，並於2年多前送給桑德斯。

桑德斯稍晚接受CBS採訪時笑說，他比較在乎天氣，佛蒙特居民「對於寒冷這件事還是有點了解的。我們並非不在乎優秀時尚，但想要穿得溫暖一點，也就是我今天做的事」。

另外，拜登提名的財政部長葉倫（Janet Yellen）也拋棄了時尚考量，以厚重穿搭抵禦華府的寒冷天氣。她坐在台下時，穿著黑色厚外套與黑色手套，戴著口罩，甚至自備一條毛毯，把自己緊緊裹住。

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