桑德斯秒淪迷因圖！出席就職「皺眉翹腳坐台下」　Q萌手套成亮點

▲美國佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)皺眉翹腳坐在台下。(圖/翻攝Twitter@ChanSteele)



記者吳美依/綜合外電報導

美國總統拜登、副總統賀錦麗20日宣誓就職。佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)也出席,但因曾經投入民主黨初選,一舉一動備受矚目。他皺眉翹腳坐在台下的照片立刻被做成迷因圖(meme)惡搞瘋傳,那副樣式可愛的連指手套(mittens)也成為網友熱議話題。

綜合BBC、《紐約時報》報導,許多網友注意到,桑德斯不僅沒有穿著正式西裝,還套上一件厚重夾克,在人人穿著華麗的就職典禮上特別顯眼。他手上的棕色圖案羊毛手套也受到關注,甚至被狠狠取笑一番。

▲桑德斯的手套意外成為焦點。(圖/路透)



據悉,該手套出自於佛蒙特州小學2年級老師伊莉絲(Jen Ellis)之手。她利用舊羊毛衣與回收塑膠瓶製作這件織品,並於2年多前送給桑德斯。

I’m on board with the #BernieSanders memes. pic.twitter.com/KqNrV9X7ME

桑德斯稍晚接受CBS採訪時笑說,他比較在乎天氣,佛蒙特居民「對於寒冷這件事還是有點了解的。我們並非不在乎優秀時尚,但想要穿得溫暖一點,也就是我今天做的事」。

everyone is talking about Michelle Obama but turns out my fashion icon is Janet Yellen pic.twitter.com/10snrjcDpS