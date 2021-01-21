賀錦麗就職「紫色套裝」藏巧思！象徵意義曝光　美國設計稱霸全場

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統20日正式交接，正副總統夫婦都穿著國內設計師的作品出席，成為鎂光燈焦點。值得注意的是，賀錦麗、前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）與希拉蕊（Hillary Clinton）全都選擇「紫色」服裝，背後蘊含著「團結」的象徵意義。

▲拜登夫婦與賀錦麗夫婦20日站在國會山莊東側參加就職典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉兒身穿藍色裙子套裝，出席就職典禮。（圖／路透）

拜登與賀錦麗的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）都穿著美國精品Ralph Lauren西裝出席典禮。第一夫人吉兒（Jill Biden） 一身水藍色套裝氣質典雅，外套以粗花呢材質與天鵝絨袖口為亮點，洋裝綴著珍珠與施華洛世奇水晶，而上述設計就是出自於科羅拉多州設計師奧尼爾（Alexandra O'Neill）之手。

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）身穿亮紫色套裝，宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）



賀錦麗的亮紫色褲裝由路易斯安那州的羅傑斯（Christopher John Rogers）設計，他是2019年CFDA/Vogue時尚基金獎得主，也是美國如今最受矚目的年輕非裔設計新秀，過去就曾替蜜雪兒、歌手碧昂絲與蕾哈娜操刀。

▲前總統柯林頓與歐巴馬夫婦皆出席拜登就職典禮。希拉蕊與蜜雪兒也都身穿紫色系套裝。（圖／路透）



CNN、《今日美國》指出，賀錦麗、蜜雪兒與希拉蕊都選擇身穿「紫色」出席，因為這是民主黨「藍色」與共和黨「紅色」的融合結果，被視為團結與跨黨派合作的象徵，也是女性選舉權運動的顏色。

另外，賀錦麗選擇紫色套裝出席就職典禮，也是為了致敬1972年參選總統的非裔女性雪莉．奇瑟姆（Shirley Chisholm）。她當年就是因為奇瑟姆的故事，才被啟發日後從政之路。

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