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川粉團體「匿名者Q」超崩潰！　驚覺末日政變落空：我們被耍了

▲▼支持川普的右派陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2名右派陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）於2018年在賓州威爾克斯─巴里（Wilkes-Barre）參加前總統川普的集會。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統拜登20日正式就職，吸引全球關注。與此同時，支持川普的極右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）成員卻發現，他們預期的「末日」與「就職日政變」都沒有發生，紛紛湧入網路論壇與Telegram群組，表達失望和遭背叛的沮喪心情，「我們只是被耍了」。

NBC報導，匿名者Q提出的陰謀論認為，川普將在卸任前宣布戒嚴，並趁著就職典禮大規模逮捕甚至處決民主黨人，奪回權力。他們花費數周準備應對動亂，如今卻看著拜登順利就任，忍不住沮喪表示，「我不認為這件事應該發生」、「聯邦政府要花多久才會跑上樓梯逮捕他？」、「如果什麼都沒有發生，我永遠不會再相信任何事物」。

拜登就職典禮後，Telegram最大規模的匿名者Q群組關閉評論功能，讓大家「喘息一下」，但被指控言論審查，只好再度開放，成千上萬用戶立刻湧入抒發情緒。右翼論壇8kun知名人物沃特金斯（Ron Watkins）向10萬多名粉絲表示，「我們盡全力了。我們現在必須振作起來，盡可能回歸日常生活」。

事實查核公司 Logically.AI研究員巴科維奇（Nick Backovic）說，許多匿名者Q成員感覺震驚、被欺騙與憤怒，可能立刻被白人至上主義者以「突襲」之姿招募。他說，「雖然這件事本身就很可怕，其他部分卻是我最擔心的地方。我們看到，很多新納粹份子鎖定幻想破滅的匿名者Q成員。」

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