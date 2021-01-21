科摩多巨蜥衝家門狠咬！4歲男童整隻手臂被扯下　慘叫驚動鄰居

▲科摩多巨蜥先前獲聯合國教科文組織列為世界遺產。（示意圖／達志影像）



記者崔子柔／綜合報導

印尼科摩多國家公園（Komodo National Park）所在地科摩多島上的漁村發生一起可怕意外，一位路都還走不穩的4歲男童在家門口玩耍時，受到科摩多巨蜥（科摩多龍，Komodo Dragon）攻擊，整隻手被扯咬下來，已送醫急救，目前無生命危險。

根據《Coconuts.Bali》報導，該名16日下午在家門前的台階上玩耍，手裡拉著一條綁在玻璃瓶上的繩子，突然間一隻科摩多巨蜥衝上去將繩子咬住扯斷，接著撲向跌倒的男童，一口把他的一隻手咬下。

附近的鄰居聽到慘烈的哭叫聲才發現情況危急，警方獲報後派出一艘快艇，將男童送往鄰近島嶼上較大型的醫院搶救，雖然已脫離生命危險，但仍在加護病房治療中。

▲科摩多巨蜥是世上體型最大蜥蜴。（示意圖／免費圖庫pixabay）



科摩多國家公園透過聲明證實此事件，疑似肇事的那隻科摩多巨蜥已被驅離到島上度假村外，並將興建安全柵欄，避免再發生類似事件。

科摩多國家公園統計，自1974年以來至少有30人被科摩多巨蜥咬傷，其中有5名受害者死亡，最近一起案例在2017年，一位新加坡旅客得腿被咬傷。最新研究中發現，科摩多巨蜥的下顎有高度複雜的毒腺，會讓傷者被咬後出血不止，引起麻痺、痙攣和休克。