川普臨別留私人信45字贈言　拜登讚賞：一封慷慨的信

▲拜登讚賞川普給他的私人信件。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統交接慣例上，前任總統會在白宮內留下一封信給新任總統，而拜登美東時間周三（20日）宣誓就職後，在白宮內讀到了川普留給他的信，「這是一封非常慷慨的信」。根據白宮指出，內容僅45字，但出於私人信件不方便公開。

綜合外電報導，美國總統交接往例，每位卸任總統會在白宮橢圓辦公室內留下一封信，內文大多是留下恭賀的話語以及對新任總統的誠摯支持，如何傳達這項訊息則每位總統各有特色。

由於川普在任內的許多「不良紀錄」，一度讓外界懷疑高呼2020美國總統選舉是一場大規模舞弊的卸任總統，是否會如此沒風度，連給拜登的信件也不留下。然而儘管川普打破了許多規矩，他最後仍維持了這項傳統。

白宮女發言人狄爾（Judd Deere）證實，川普在橢圓辦公室留下給拜登的信，「內容大約45到46字。」拜登稍後也表示他收到信了，而信件內容「非常慷慨」。

「總統寫了一封非常慷慨的信」，拜登表示，「因為是私人信件，在我和他說上話之前我不會公開。但是一封慷慨的信。」

副總統潘斯（Mike Pence）也在卸任後留下一封信，給新科副總統賀錦麗（Kamala Harris）。