更新／推翻川普政策！拜登首日簽17項行政命令　重返《巴黎協定》





▲美國總統宣誓就任後立刻展開工作。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國新任總統拜登在20日宣誓就職後，已正式入主白宮橢圓辦公室。拜登在橢圓辦公室裡簽下身為美國總統的第一份行政命令，美國將重返氣候變遷重點的《巴黎協定》，另外還包括確保種族平權、人員需配戴口罩的命令，他也將陸續簽署另外14份行政命令，以推翻前朝的決策。

0722更新

CNN引述政府官員指出，拜登已經完成簽署15份行政命令，以及2份政府機構命令。

▲拜登簽署行政命令。（圖／路透）

拜登上任後立刻簽署行政命令，要求人員進入聯邦機構以及聯邦所有的建築、土地內一律配戴口罩；啟動美國重返《巴黎協定》的程序，以及種族平權的行政命另。拜登同時簽署其他14份行政命令，包括確保種族平等、暫停拱心石輸油管道（Keystone Pipeline）XL計畫、停止興建美墨邊境圍牆，「我們沒有時間等上好幾個禮拜」。

拜登表示上任首日簽署的行政命令只會是往後眾多的其中一部份，「我們早點開始進行，接下來幾天到一個禮拜內，我們會簽署其他更多的行政命令。」

「今天我將簽署的其中一些行政命令中，將會以一種我們至今都還沒做到的方式，幫助解決冠狀病毒危機和對抗氣候變遷」，拜登將此稱為他兌現競選政策的「起跑點」，「我認為我們接下來要做的一些事情，會很大膽很重要，今天是開始行動的最好時機。」

CNN報導，拜登預計在上任首日的第一個小時內，簽署多達17項行政命令，「還有很長的路要走，這些只是行政動作，但未來很多我們要做的事情都需要合法的依據。」

