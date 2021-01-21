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醫院只想趕人！莫彩曦淚崩：爺奶在美確診　住院1天14萬還被趕

▲莫彩曦透露爺爺奶奶確診，卻在康復前被醫院要求回家休養。（影／翻攝自YouTube／莫彩曦Hailey）

記者崔子柔／綜合報導

在台灣生活的美籍YouTuber「莫彩曦Hailey」近日透露，她在美國猶他州的爺爺奶奶確診新冠肺炎，住院一天就要花費14萬台幣，而且只要稍有好轉就被趕回家自行療養，讓她相當不捨，忍不住淚崩。

莫彩曦日前在影片中提到，爺爺奶奶分別高齡81、79歲，是高危險族群，遠在台灣的她心裡感到相當不捨，並附上和爺爺奶奶的視訊片段。

莫彩曦爺爺透露，他有天起床時發現奶奶發燒，擔心有可能是被女兒傳染新冠，就直接叫了救護車，到醫院檢測後確診，治療幾天後回家休息，但他本人並未接受任何檢測，醫生就因為「家人都中鏢」的理由宣布他也確診。

莫彩曦爺爺在畫面中看起來較有精神，奶奶則缺乏元氣，莫彩曦問「為什麼你們不能長期住院治療呢？」爺爺無奈地說「醫院表面上說是要把你治好，實際上是為了讓你好轉趕快出院，確認你可以回家休養不死掉」，再加上住院一天就要5千美元（約台幣14萬元）的費用，保險公司也會希望病人進快出院。

▲莫彩曦一口流利的中文受到許多觀眾的喜愛。（圖／翻攝自Instagram／莫彩曦Hailey）

爺爺奶奶在康復前就被迫自行回家休養，爺爺也透露，奶奶的肺原本就不好，擔心她撐不過這次的難關，所幸2人的身體狀況都慢慢在恢復。

莫彩曦夫婦在台灣累積不少粉絲，許多網友看了影片紛紛留言給爺爺奶奶打氣，也有人對比美國和台灣的醫療現況，「反觀在台灣的病患還可以住負壓病房住到治癒！希望台灣的某些人不要再浪費健保資源」，另有其他來台學習中文的美籍人表示「很喜歡住在台灣，好安全喔」。

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