美動物園剛迎長頸鹿寶寶　「媽突踩斷新生兒頸骨」搶救不治

▲母長頸鹿娜莎產下小鹿後意外踩死牠。（圖／翻攝自園方推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國田納西州納許維爾動物園（Nashville Zoo）日前終於迎來一頭小長頸鹿，但沒想到長頸鹿寶寶才剛出生，就意外被媽媽一腳踩斷頸骨。儘管園方立刻進行搶救，長頸鹿寶寶的短短一生仍就此結束，整個園區陷入哀悼的情緒之中。

綜合外電報導，納許維爾動物園內6歲的長頸鹿明星娜莎（Nasha），因為無法順利靠自己生產長頸鹿寶寶，在田納西醫院醫生徳黎索（Matthew DeLisle）的助產下，才成功產下後代。

納許維爾動物園獸醫藥物負責人舒瓦茨（Heather Schwartz）表示，長頸鹿寶寶剛出生充滿活力，當園方人員將他送到媽媽娜莎身旁時，看得出彼此很有感情。然而就在此時，娜莎似乎不小心弄傷了自己的孩子，因為飼育員發現長頸鹿寶寶出現異狀。

▼長頸鹿寶寶出生後沒多久頸骨被娜莎踩斷（圖／翻攝自推特「JoshBreslow」）

▲意外發生後長頸鹿寶寶生命力很快衰弱。（圖／翻攝自園方推特）

雖然動物醫療團隊立刻展開急救，但仍無法救回傷重的長頸鹿寶寶，在後來的屍檢報告中他們得出，長頸鹿寶寶的脖頸處受到創傷，但詳細情況仍要等待進一步的檢驗，才能確定是否有其他造成這個大新生兒死亡的潛在原因。

長頸鹿寶寶之死讓全球數以千計的人心碎，因為園方在娜莎生產時進行了線上直播，分享3個鏡頭進行3個不同角度的即時影像，許多從頭看到尾的人都為之難過。

園方儘管難過，但也表示這是娜莎第一次生產，應是經驗不足導致的致命差錯。目前娜莎身體狀況良好，園方也保證會好好照顧娜莎，並在接下來幾天內特別照顧與關注她的需求。