拜登疫情中就職「賓客少19萬人」　誓言團結美國修復與盟友關係

▲美國總統拜登完成就職宣誓。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

美國總統當選人拜登今天正式上任，他在就職演說中重申團結的重要性，並誓言做一位全民總統，帶領全國共同度過疫情危機。對外他則承諾修復與盟友的關係，用自身典範領導世界。

在層層軍力戒備下，掛滿多面國旗的美國國會大廈今天迎接新任正副總統。民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）與副手賀錦麗（Kamala Harris）在另一半陪伴下，上午10時30分左右緩緩步入國會，為4年一度的總統就職典禮揭開序幕。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，今年就職典禮與以往大不相同。賓客人數從過去的20萬人大幅削減至1000人左右，參與者人人面戴口罩，座椅間也保持安全間隔，典禮周邊在管制下也不見以往熱鬧喧囂人潮。

總統川普雖未依傳統參加拜登就職，但今天典禮仍聚集多位共和、民主黨重量級人物，象徵兩黨合作，共同見證政權和平轉移。

最受矚目的出席人士包含副總統彭斯（Mike Pence ）、前總統歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）與柯林頓（Bill Clinton），及前美國國務卿、2016年民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。

在最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持下，現年78歲的拜登近中午時間正式宣誓就職，成為美國第46位總統。賀錦麗也就任成為美國第49位副總統，她也是首位亞非裔女性副總統。

如同先前預期，拜登長約20分鐘的就職演說以團結為主題，對內他誓言做一位「全民總統」，對外則承諾致力修復與盟友的關係，並以自身典範來領導世界。

拜登表示，美國史上鮮少出現如現在一般充滿挑戰與困難的時期，目前要面對的有比二戰奪去更多條美國人民生命的百年一見致命病毒、醞釀400多年對種族正義的呼聲、地球對存亡的呼救，以及政治極端主義等。

拜登指出，要克服這些挑戰、重拾美國靈魂與確保國家未來不能只靠嘴巴說，而是需要民主當中最不好取得的事物，就是團結。但他強調，團結一心能讓美國完成偉大的事。

拜登也向去年大選沒有將票投給他的民眾喊話，希望未來他們能聽他把話說完，並評估他的人與他的心。他說若這些民眾還是不贊同他，那就這樣吧，這就是民主，這就是美國，在國家圍欄中和平表達異議的權利，或許是美國最大的優勢。

但拜登強調，意見不同不應導致分裂，並承諾他會做全體美國人的總統。

在外交領域，拜登並未有太多著墨。他表示，上任後將修復與盟友的關係，並再次與世界來往，為的不是面對過去的挑戰，而是當前與未來的挑戰。

拜登也指出，美國不會僅以自己的力量為榜樣來領導世界，而是以自己的榜樣為力量，並強調美國會是堅實與可信賴的和平、進步與安全夥伴。