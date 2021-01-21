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快訊／拜登宣誓就職秒發文！　用美國總統帳號「第一則推文」

▲▼美國總統拜登宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登就職演說：成為所有美國人的總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

美國第46任總統拜登（Joe Biden）於當地時間20日上午，在華府手按聖經宣誓就職，發表演說稱我全部的靈魂都付諸於此，將為美國帶來團結，承諾將成為所有美國人的總統。隨後馬上用總統的推特帳號發出第一則文章：「面臨解決危機的時刻，我們沒有時間浪費。這也是為何我今天立刻進入橢圓辦公室、開始工作！」

拜登在就職演說中提到，將付諸靈魂為美國帶來團結，擊敗敵人-「憤怒」，以及仇恨、法律漏洞、暴力、疾病和絕望，「有了團結，我們就能實現偉大和重要事。」並承諾將成為「所有美國人的總統」，會同時為支持者和反對者而奮鬥，在民主之下團結。

拜登在就職演說隨即以「美國總統」身份的推特，發佈第一則推文，提到「我們正面臨解決危機的時刻，沒有時間浪費了。」因此他立刻進入橢圓辦公室，行使總統工作權、大膽的行動，以期立刻解脫美國眾多的家庭，推特帳號上也標註了「美利堅合眾國總統」（POTUS）。

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