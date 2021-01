快訊／拜登宣誓就職秒發文！　用美國總統帳號「第一則推文」

▲拜登就職演說:成為所有美國人的總統。(圖/達志影像/美聯社)



記者許力方/綜合報導

美國第46任總統拜登(Joe Biden)於當地時間20日上午,在華府手按聖經宣誓就職,發表演說稱我全部的靈魂都付諸於此,將為美國帶來團結,承諾將成為所有美國人的總統。隨後馬上用總統的推特帳號發出第一則文章:「面臨解決危機的時刻,我們沒有時間浪費。這也是為何我今天立刻進入橢圓辦公室、開始工作!」

拜登在就職演說中提到,將付諸靈魂為美國帶來團結,擊敗敵人-「憤怒」,以及仇恨、法律漏洞、暴力、疾病和絕望,「有了團結,我們就能實現偉大和重要事。」並承諾將成為「所有美國人的總統」,會同時為支持者和反對者而奮鬥,在民主之下團結。

拜登在就職演說隨即以「美國總統」身份的推特,發佈第一則推文,提到「我們正面臨解決危機的時刻,沒有時間浪費了。」因此他立刻進入橢圓辦公室,行使總統工作權、大膽的行動,以期立刻解脫美國眾多的家庭,推特帳號上也標註了「美利堅合眾國總統」(POTUS)。

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.