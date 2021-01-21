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快訊／川普臉書「動了」！他說到做到秒po神秘網址　川粉嗨爆

記者董美琪／綜合報導

美國前總統川普於台灣時間21日凌晨1點52分突然更新了自己的「President Donald J. Trump」臉書，由於他先前遭臉書禁言，當時臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布將「無限期」封鎖川普FB和Instagram帳號，至少到新任總統拜登正式入主白宮，才可能解封。許多川粉一看到川普臉書「動了」，欣喜若狂，川普也立刻po出神秘網址，證實他當初的「諾言」。

▲▼川普說到做到，成立自己的新平台。（圖／翻攝自Facebook／President Donald J. Trump）

▲川普說到做到，找到了自己的新平台。（圖／翻攝自Facebook／President Donald J. Trump）

川普被各種禁言後，有話難言，一度透過另一個推特帳號表示，打算不久後建立自己的平台，川普當時有預感會被臉書、推特封鎖，因此尋求其他平台管道，「我們不會沉默！」（We will not be SILENCED!）。

果然，正當美國總統拜登（Joe Biden）就職典禮進行時，他也立刻更新自己臉書，並給了一串新網址可以連結到「Donald J. Trump Presidential Library」網站，未來可能也將藉此平台發聲。

▲▼川普在卸任前幾小時，搭乘直升機離開白宮，前往安德魯空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登就職典禮前，川普離開白宮，前往安德魯空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

許多川粉超開心，PO文已累積近3000則留言，不少人表示很難過川普離開白宮，也有川粉開心說「So nice to see this. Welcome back!」（很開心看到這個，歡迎回來！）。

據了解，川普總統圖書館網站是由聯邦機構國家檔案局（National Archives and Records Administration）管理的總統圖書館系統的一部分。歷年美國卸任總統都有建立自己的圖書館傳統，川普也打算募款，並在佛羅里達州興建總統圖書館。

▼川普飛抵安德魯空軍基地告別演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普在告別演說中，再度提到「中國病毒」 。（圖／達志影像／美聯社）
 

►「神仙水」濕敷、乾擦都好用

President Donald J. Trump 發佈於 2021年1月20日 星期三
ET快訊
LIVE／拜登、賀錦麗抵達國會山莊　 就職典禮進行中
快訊／驚傳「有炸彈」！美國最高法院人員疏散中…就在國會對面

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