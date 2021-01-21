海大研發玉山衛星1/22發射　提升全球交通安全

▲台灣立方衛星工作團隊合影。（圖／海洋大學台灣立方衛星工作團隊合影提供）



生活中心／綜合報導

國立臺灣海洋大學研究團隊「玉山衛星」最快將在台灣時間 1 月 22 日晚間搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭(Falcon 9) 於美國卡納維爾角空軍基地升空，同班次還有來自他國家幾十個小型衛星，是國內首次大規模立方衛星發射活動，有助開拓我國首次海事衛星創新事業。海大高聖龍副教授研究團隊負責玉山衛星研發與地面站建置作業，許泰文校長於任職副校長期間即極力支持衛星製作工程與海大地面站建置，海大先後挹注百萬以上經費協助台灣海事衛星發展。

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▲海大高聖龍副教授(左)手持立方衛星，右為國家太空中心方振洲博士



海大高聖龍副教授研究團隊研發自動識別系統（AIS）及自動封包回報系統(APRS)裝載於玉山衛星，AIS可蒐集全球海上交通資料與海水文氣象之大數據資料，並擁有衛星星鏈通訊與人工智慧發展船隻動靜態資料深度學習機制的創新技術，且團隊經由李明安副校長輔導，針對玉山衛星與AIS海大地面站應用於漁業資源管理與海上氣象資訊蒐集並對沿海地區廣播水文氣象資訊，提升漁場管理的效率與效能，全面性監測海事交通。

不只偵測船隻，玉山衛星上的APRS接收器也能接收車輛APRS發射器發出的訊息，做交通監控；並且可以接收地面裝置發出的APRS訊息，進行大範圍的環境監測。高聖龍副教授表示，許泰文校長全力支持玉山衛星研發，如今得以發射，非常感謝。

科技部109年啟動小型立方衛星計畫，由國家實驗研究院國家太空中心公開遴選3組立方衛星研發團隊，製作1.5U、2U、3U三枚立方衛星，皆由國內團隊自主研製，分別取名為「玉山」、「堅果」、「飛鼠」衛星，軌道高度在 450~600 公里間。海大研究團隊玉山衛星尺寸1.5U，是本次尺寸最小的立方衛星，一個單元(1U)為邊長 10 公分的立方體，每單位重量不超過 1.33 公斤。立方衛星優點為成本較低，適合實驗性質、先期驗證性質的任務，其標準化、模組化規範亦可減少運輸與發射成本。

火箭發射時可能發生航班異動、衛星整測出問題、倒數前夕發現某個次系統有疑慮等各種突發狀況導致火箭航班延期，本次玉山、飛鼠立方衛星搭乘SpaceX Falcon-9火箭升空，是國內首次大規模立方衛星發射活動，盼發射成功，開拓我國首次海事衛星創新事業!



■ 玉山衛星（YUSAT）

◎尺寸：1.5U

◎任務酬載：自動識別系統(AIS)、自動封包回報系統接收器(APRS)。可以接收船隻發出的 AIS 訊息及車輛發出的 APRS 訊息，追蹤船隻航行軌跡、協助交通管制。

◎研發團隊：國立臺灣海洋大學、冠宇國際電訊公司(KYLINK)、騰暉電信科技公司（MoGaMe）、雷斯康公司（Letscom）。

◎發射服務公司：奧德修斯太空公司（Odysseus Space）

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