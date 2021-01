快訊／川普臨走前…白宮橢圓形辦公室「留下一封信」給拜登

記者林彥臣/綜合報導

川普在卸任前幾個小時,搭乘總統直升機專機「海軍陸戰隊一號」(Marine One)離開白宮,前往安德魯空軍基地(Joint Base Andrews),並在那裡舉行告別演說,雖然沒有參與新任總統拜登的就職典禮,但是知情人士透露,川普夫婦都留下了信件,給繼任的拜登夫婦。

▲川普夫婦在白宮留下了信件,給繼任的拜登夫婦。(圖/路透)



▲梅蘭妮雅的信件,大致內容是歡迎吉兒.拜登(Jill Biden )。(圖/達志影像/美聯社)



根據CNN報導,知情人士透露,川普在美國白宮的橢圓形辦公室(the Oval Office)的確留下了一封信件給拜登,但具體內容尚未公開,另外第一夫人梅蘭妮亞也留下了一則簡短的字條,大致上是表達歡迎繼任第一夫人吉兒.拜登(Jill Biden ),但詳細的內容同樣也還未公開。

▲歐巴馬當初也留下了信件,給繼任的川普。(圖/達志影像/美聯社)



留下信件給繼任者,是現代美國總統在就職典禮中的一項傳統,例如雷根給繼任總統老布希的信件內容就相當幽默「別讓成事不足的人影響你」(Don't let the turkeys get you down.);歐巴馬交給川普的信件,談到公民機構的重要性「不論日常政治如何拉扯,我們都有責任讓民主的力量持續強大」。

老布希交給擊敗他的柯林頓的信件則提到,「我祝你順利。我祝你家庭幸福。你的成功現在是我們國家的成功。我為你加油。」

