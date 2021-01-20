川普最後一天特赦、減刑143人　名單上沒有私人律師朱利安尼

▲川普私人律師朱利安尼。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普20日在任期最後一天宣布特赦73人、減刑70人，其中包括前白宮策士班農（Steve Bannon）、知名饒舌歌手小韋恩（Lil Wayne），但他的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）則不在名單上。

現年38歲的小韋恩被指控非法持槍罪名，於2020年12月11認罪，恐面臨10年刑期，而協助川普贏得2016年大選的白宮前策士班農，則是被控利用「我們築牆」（We Build The Wall）募款活動非法吸金2500萬美元（約新台幣7億元）。

據稱，川普的女兒伊凡卡（Ivanka）、長子小唐納（Donald Jr）、次子艾瑞克（Eric）、川普的私人律師朱利安尼，甚至是美國「虎王」怪人喬（Joe Exotic）、維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）都一度傳言會被納入特赦名單，但白宮公布的正式名單上並不包括上述人士。

其中，川普的私人律師朱利安尼，日前遭指控非法調查拜登家族的「通烏門」事件，於大選結束後官司纏身，還傳出川普拒絕支付他一天2萬美元（約新台幣56萬元）的律師費，雙方關係似乎隨著選戰失利而降至冰點。

根據美國法律規定，總統的赦免可以免除被赦免人的一切聯邦處罰，包括剩餘刑期、緩刑條件或是未繳清的罰款，同時包含解除對投票、競選公職和持有槍枝的限制。

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