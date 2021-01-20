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陳其邁二度上東森農場開賣「燕巢蜜棗」王令麟力挺加碼　500組秒殺！

▲陳其邁上東森農場賣燕巢蜜棗　王令麟回饋力挺大熱銷。(採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲▼東森農場力挺台灣在地小農，1/20特邀高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩上東森購物，促銷高雄燕巢台灣蜜棗。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳其邁(左)首度以高雄市長身分登東森購物台直播開賣高雄燕巢蜜棗，王令麟(右)加碼回饋東森幣力挺在地農產。（圖／記者湯興漢攝）

記者林璟倩／綜合報導

東森農場長期挺農民的心意持續吸引縣市首長共襄盛舉，今(1/20)陳其邁首度以高雄市長身分登東森購物台直播開賣年節必備「吉祥果」－高雄燕巢蜜棗，並揪立法委員邱議瑩同台助攻，成為第14位登上東森購物的縣市首長。最挺農民的東森集團總裁王令麟直接加碼回饋50%東森幣讓大家開心辦年貨，限量500組的高雄燕巢蜜棗禮盒直播一結束即秒殺完銷，陳其邁繼上次以行政院長身分登上東森農場爆單大賣2千組玉荷包之後，再度令人見識到「邁邁市長」的超人氣。

▲▼東森農場力挺台灣在地小農，1/20特邀高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩上東森購物，促銷高雄燕巢台灣蜜棗。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳其邁大口咬下燕巢蜜棗大讚香甜好吃，推薦今年送禮必送這款水果中的勞力士。

陳其邁在節目上大口咬下翡翠綠的高雄燕巢蜜棗，清脆響亮又Juicy，頻頻大呼：「香甜好吃，而且還有豐富維他命C！」。陳其邁表示，高雄正在努力推動智慧農業，讓農民用最新科技種植作物，而高雄燕巢蜜棗口感佳、水分多，今年冬天也比較冷所以甜度更高，而且高雄因特殊地形土壤富含礦物質，並以網室養殖，每一顆都是用RO逆滲透的水搭配微噴系統施用液肥，穩定蜜棗生長環境，所以品質特別優秀」，而棗子也是少數可以連皮食用的水果，不論任何人都能夠享受這份「吉祥果」、「團圓果」的美味。

▲▼東森農場力挺台灣在地小農，1/20特邀高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩上東森購物，促銷高雄燕巢台灣蜜棗。（圖／記者湯興漢攝）

▲燕巢蜜棗因高雄特殊地形土壤及網室種植結合RO逆滲透水灌溉，品質特別優秀，剛好今年天氣冷甜度更高，送禮自用兩相宜。

陳其邁強調，一年送一次心意，當然要選高雄燕巢蜜棗這種『水果中的勞力士』。以往每到過年前，棗子都會飆到市價1斤300多的高價，然而東森購物這次規劃2盒各3Kg只賣1,320元，東森集團總裁王令麟還加碼東森幣50%價格，讓陳其邁大讚超優惠，送禮自用兩相宜。陳其邁表示：「相當感謝東森購物提供好的銷售平台幫助很多在地小農，能將好的產品產地直送消費者手中，一方面保障農民應有得利潤，另一方面消費者也可以獲得紅利回饋，高雄這次帶來的產品絕對是品質保證，請大家安心選購。」

▲▼東森農場力挺台灣在地小農，1/20特邀高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩上東森購物，促銷高雄燕巢台灣蜜棗。（圖／記者湯興漢攝）

▲高雄市長陳其邁(左)揪立法委員邱議瑩(右)同台助攻，成為第14位登上東森購物的縣市首長，陳其邁大讚東森購物是一個有影響力的品牌，感謝王令麟力挺農民。

二度登上東森購物為農民促銷農產品的陳其邁表示，只要能幫助農民行銷產品，不只國內甚至要走向國際，縣市首長絕對都很樂意挑戰擔任購物專家的任務，他說：「東森購物是一個有影響力的品牌，高雄很榮幸可以和東森購物合作，提供最優質的農產品給觀眾。」

東森購物秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，長期關心地方農民，推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，協助小農把最好的農特產品推廣到全台各地，同時加碼回饋東森幣，鼓勵民眾用購買來支持小農，目前東森農場已經與14個縣市合作，將持續和更多縣市進行農特產品的推銷。

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，去年在疫情衝擊下，更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、台南東山柳丁火速完銷36萬顆，午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

而東森農場也將延續東森嚴選的精神，為品質層層把關，從產地直送宅配到府，因此推出後受到廣大會員的熱烈好評，未來也將持續尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

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