「夢中出現一串數字」丈夫連買20年沒中　給人妻買就中13億元！

Twenty years after she started playing the lottery numbers her husband came up with in a dream, Deng Pravatoudom finally cashed in https://t.co/0m1sWGDTae — CTV News (@CTVNews) January 18, 2021

記者李振慧／綜合報導

加拿大多倫多一名女子近來因為疫情失業，把出現在老公夢中的數字拿去買樂透，沒想到對方連買了20年都沒中，她卻一買就中獎，贏得加幣6000萬元（約台幣13億元）的高額獎金，天上突然掉下來的好運讓她感動大哭。

當地電視台報導，57歲女子普拉瓦圖多姆(Deng Pravatoudom)購買Lotto Max彩券幸運贏得大獎，她領獎時興奮表示，這組數字其實是20年前出現在丈夫夢中，得獎當天她先去廟裡拜拜再去商店採買，沒想到突然被丈夫通知中獎，「我把彩券交給丈夫幫忙檢查，結果上車時突然接到他的電話」。

普拉瓦圖多姆表示，得知自己得獎的那一刻忍不住哭了起來，「我很開心，同時卻又在哭，流了很多眼淚，我和丈夫努力工作40多年，如今有了這筆錢，更有能力去幫助孩子們的生活，我可以為他們買房買車買新衣服，買任何他們想要的東西」，另外她還計畫買幾顆鑽石犒賞自己。

▼女子用丈夫夢中的數字中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

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