南韓又購2千萬人份疫苗！新冠爆發滿1年　文在寅喊：11月全民免疫

▲南韓總統文在寅20日前往慶尚北道安東市SK藥廠視察新冠疫苗生產情況。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（20）日上午前往製藥公司SK生技（SK Bioscience）位於慶尚北道安東市的藥廠，視察新冠肺炎（COVID-19）疫苗生產情況。他表示，政府已推動與諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）、SK生技簽約程序，預購2000萬人份新冠疫苗，加上先前與輝瑞、阿斯利康、莫德納、嬌生楊森等藥廠預購的5600萬人份疫苗，共計7600萬人份。

根據《韓聯社》報導，文在寅在視察時表示，此次與諾瓦瓦克斯簽約可為意義非凡，不僅代表國內可代為委託生產，甚至可以從對方移轉疫苗生產技術，加快國內本土藥廠疫苗研發生產的速度。

先前SK生技才於去年7月與阿斯利康談妥代為委託生產疫苗，對此文在寅表示，「據我所知，分配至世界各國的阿斯利康製疫苗，有相當部份是在我國（指南韓）生產的，國際社會相當期待我國能展現的力量，我國企業生產疫苗的能力是全球最優秀的。」

1月20日為南韓出現首位新冠確診者屆滿一周年，文在寅對此表示，「2月起將陸續開放民眾依序接種免費新冠疫苗，預估今年11月前達成全民集體免疫，而這之間將建構相關體系應付出現副作用時的應對方案與賠償方針。」

▲文在寅與諾瓦瓦克斯執行長斯坦利·C·埃克進行視訊通話。（圖／達志影像）

據悉，南韓政府先前與4大藥廠簽約，共購入5600萬人份疫苗：與阿斯利康於去年11月27日簽約購入1000萬人份疫苗；與嬌生楊森於去年12月23日簽約購入600萬人份疫苗；與輝瑞於去年12月23日簽約購入1000萬人份疫苗；與莫德納於去年12月31日簽約購入2000萬人份疫苗；COVAX全球疫苗供給計畫於去年10月9日達成協議，獲得1000萬人份疫苗。

另外，南韓國務總理丁世均20日在電台MBC節目上表示，COVAX計畫的其中5萬人份疫苗將預計於2月初抵達，目前正朝2月上、中旬開放全民接種的計畫努力。

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