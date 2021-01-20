川普最後動作！卸任前緊抓大權　特赦白宮前策士班農

▲路透形容，川普經常利用手中權力獎勵忠誠者，同時懲罰敵人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普即將公布卸任前最後一波特赦名單，外傳白宮前策士班農（Steve Bannon）、饒舌歌手小韋恩（Lil Wayne）等人都在名單上。據傳，川普並不會特赦自己、家族成員及未能成功推翻大選結果的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。

綜合CNN、路透等報導，在川普即將卸任之際，依據政府高階官員消息，班農、饒舌歌手小偉恩、佛州歌手布萊克（Kodak Black）及前底特律市長基爾派屈克（Kwame Kilpatrick）等人都會被赦免。

▲此前，川普和班農合作關係緊密，但卻因通俄門風波傳出失和。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，川普身邊的幕僚及律師針對是否特赦班農展開激烈討論。儘管班農曾擔任白宮首席策士，但他的相關爭議不斷，曾被控挪用興建美墨邊境牆募款，甚至可能與國會暴動有關聯。

現已知白宮官員並不支持川普特赦班農，但因川普近來尋求盟友支持他所聲稱的大選舞弊說，川普與班農近期關係重新升溫，如今被列入特赦名單之中。

38歲饒舌歌手小偉恩去年12月承認非法持有槍械，面臨最高10年監禁，而23歲的布萊克則是為了購買槍枝做出虛假陳述，現正關押在聯邦監獄。

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