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拜登就職典禮流程一次看　2萬5千軍警駐守國會大廈

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▲拜登將在國會大廈西側台階上宣誓。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

今年總統就職典禮將與以往有所不同，除了疫情而限制民眾觀禮外，也加派數萬名軍警鎮守，邀請女神卡卡（Lady Gaga）、葛斯布魯克斯（Garth Brooks）以及珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）為嘉賓表演。目前超大面的美國國旗已被鋪在國家廣場（National Mall）上，正對國會大廈。

多達2萬5000名國民警衛隊嚴密部署在典禮會場四周，嚴防再次出現國會大廈類似的事件。一些共和黨議員也表態將會出席，包括上週在國會反對拜登當選的議員。

美國東部標準時間上午8點（台灣時間晚上9點）| 川普的「告別會」

川普已宣布將不會參加拜登就職典禮，改在馬里蘭州舉行自己的告別會。根據《美國有線電視新聞》報導，副總統彭斯（Mike Pence）不會參加這場典禮。川普曾因彭斯拒絕挑戰選舉結果而公開譴責，雙方關係似乎就此惡化。

美國東部標準時間上午10點30分（台灣時間晚上11點30分）| 抵達國會大廈

拜登夫婦與副總統賀錦麗抵達國會山莊，準備開始舉行就職典禮。

▲▼重兵把守的國會大廈，嚴防有川普支持者再度鬧事。（圖／路透）

▲重兵把守的國會大廈，嚴防有川普支持者再度鬧事。（圖／路透）

美國東部標準時間上午11點15分（台灣時間凌晨12點15分）| 宣誓與開幕

就職典禮正式開始！由神父奧多諾萬（Leo J. O'Donovan）進行宣誓前的祈禱，隨後由喬治亞州消防員工會主席霍爾（Andrea Hall）領讀效忠憲法誓言。預計將有約1000名嘉賓到場，大多數為國會議員以及特邀嘉賓。

隨後以美國國歌拉開序幕，由女神卡卡帶頭演唱國歌，還有第一位國家青年桂冠詩人阿曼達（Amanda Gorman）的詩歌朗誦，其他也有葛斯.布魯克斯（Garth Brooks）以及珍妮佛.羅培茲（Jennifer Lopez）現場獻唱。

美國東部標準時間上午11點30分（台灣時間凌晨12點30分）| 副總統與總統「就職宣誓」

副總統賀錦麗率先於國會大廈西側台階上宣誓就職，隨後總統拜登接在後頭宣誓，同樣都是在西側階梯上，「我鄭重宣誓，我將忠實執行美利堅合眾國總統職務，盡我所能恪守、維護以及捍衛美利堅合眾國憲法。」

按照傳統而言，拜登將由首席大法官羅伯茨（John Roberts）領導宣誓就職，將手放在有127年歷史、12公分厚的聖經上宣誓，正式成為第46任總統。

▲▼因疫情而縮小規模的典禮，改以插滿超過20萬張國旗的舉動，代替想觀禮的民眾。（圖／路透）

▲因疫情而縮小規模的典禮，改以插滿超過20萬張國旗的舉動，代替想觀禮的民眾。（圖／路透）

美國東部標準時間上午11點45分（台灣時間凌晨12點45分）| 就職演說

在兩人都宣誓完畢後，拜登將留在國會大廈的台階上，開始自己的就職演說，概述新任總統未來的方向與願景，「擊敗新冠大流行、更好地重建治療國家」，並首次擔任新的三軍總司令。

美國東部標準時間下午2點25分（台灣時間凌晨3點25分）| 阿靈頓國家公墓

正副總統將偕同家人，以及前總統歐巴馬、小布希、柯林頓等人，前往阿靈頓公墓的「無名英雄墓」獻上花圈。

▲▼國會大廈已被鐵絲網圍住。（圖／路透）

▲國會大廈因安全考量已被鐵絲網圍住。（圖／路透）

美國東部標準時間下午3點（台灣時間凌晨4點）| 慶祝就職大遊行

通常隨後會舉行「慶祝總統就職大遊行」，但今年因為疫情關係取消，改為「虛擬遊行」線上轉播全美各地的各種表演，透過直播來慶祝。

美國東部標準時間晚上8點30分（台灣時間早上9點30分）| 黃金時段特別節目

演員湯姆·漢克斯（Tom Hanks）成為黃金時段的特別節目主持人，以新任正副總統拜登與賀錦麗為主軸，也邀請搖滾樂手邦喬飛（Jon Bon Jovi）、賈斯汀.提姆布萊克（Justin Timberlake）等人獻唱，在美國各大電視台、Youtube、Facebook、Twitter、Twitch同步轉播。

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