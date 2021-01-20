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確診者摩斯桃捷A7店上班　桃捷加強防疫「每小時消毒一次」

▲桃捷加強防疫A7車站全面清潔消毒。（圖／桃捷提供）

▲桃捷加強防疫A7車站全面清潔消毒。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情升溫！對於中央流行疫情指揮中心公布，國內新增新冠肺炎確診病例案865，因其足跡鄰近機場捷運A7站出口處摩斯漢堡，桃捷公司20日指出，已實施多項因應防疫措施，呼籲旅客搭乘機捷，務必配合全程佩帶口罩、勤洗手、保持社交安全距離等防疫措施。

桃捷公司指出，加強的防疫措施有：桃捷公司於18日結束營運時間後，進行A7車站全面清潔消毒，並強調，從去年起桃捷已建立防疫5大防護網，全線21車站設置紅外線熱像測溫儀確保全線完善的體溫量測機制、全線車站詢問處提供75%酒精供旅客消毒、旅客進入機捷車站場域即須全程佩戴口罩、全體員工每日量測體溫，落實健康自主管理、列車每日出車前進行清潔消毒，車廂扶手、欄杆於每趟次發車前進行清潔消毒。▲桃捷加強防疫A7車站全面清潔消毒。（圖／桃捷提供）

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另外，車站旅客常接觸設備，包括電梯、電扶梯、售票機等於(A1、A8、A12、A13、A18)每1小時進行清潔消毒，其餘車站每4小時清潔消毒。為加強防疫，今起全線車站旅客常接觸設備將加密每小時進行清潔消毒。

桃捷公司再次呼籲旅客務必配合全程佩帶口罩、勤洗手、保持社交安全距離等防疫措施，保護自己也保護他人，安心搭乘機場捷運。

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