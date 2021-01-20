紐約最美兄弟檔！傳奇超模小兒子「用藥過量」猝死…得年24歲

▲哈利．布朗特（Harry Brant）於17日因「用藥過量」猝死。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

美國52歲傳奇超模蒂芬妮．西摩（Stephanie Seymour）的24歲兒子哈利．布朗特（Harry Brant），17日因「用藥過量」造成猝死。

根據《每日郵報》報導，24歲的哈利原本近期要重返勒戒中心，治療他長期的藥物成癮問題，卻傳出17日因用藥過量猝死，他的家人於18日發表聲明表示，「他在24年當中有許多不凡的成就，但我們再也沒有機會看到了。」

哈利是西摩跟73歲的企業家彼得．布朗特（Peter M. Brant）小兒子，16歲就現身有「時尚界奧斯卡」之稱的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）。哈利和27歲的哥哥彼得．布朗特（Peter Brant II）兩人因突破服裝及化妝品的「性別刻板印象」，在時尚美妝圈聞名，紐約雜誌更將兩人稱為「紐約市最美兄弟」。2015年和MAC共同創立了中性彩妝「Brant Brothers」。

據了解，哈利2016年時因拒絕支付計程車錢遭到逮捕，警方到場處理案件時，發現他的錢包裡持有「白色粉狀」，因此將他以盜竊、干擾警方辦案和藏有毒品等罪名將他逮捕。