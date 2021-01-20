嫩妻甜叫老公起床　竟被「滾水潑脖子」痛到昏厥！背部慘況曝





▲盧琪亞背部有大片傷口。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其本月初一名20多歲女子為了給老公驚喜，做好早餐準備好一切，便走進臥室叫老公起床，讓他能在床上享用愛心早餐。豈料，男子情緒瞬間失控，先是發怒質問為何要叫醒他，接著拿起滾燙開水，朝老婆頸部往下倒，在她跑開之後，還把剩餘燙水潑向她，讓女子當場痛到昏厥，整個背全是傷口，畫面相當驚悚。

太陽報報導，事發於土耳其科尼亞市（Konya），盧琪亞（Rukiye Ay）與28歲老公阿里（Ali Ay）結婚5年，育有一名可愛女兒。儘管2人的婚姻生活並非時時刻刻甜蜜，但盧琪亞還是決定給老公驚喜，讓他能在床上享用熱騰騰早餐，沒想到悲劇就此發生。

▲女子為了給老公驚喜，做好早餐，走進臥室叫老公起床。（圖／取自免費圖庫pexels，與本文無關）

正當盧琪亞叫醒阿里，讓他能在第一時間吃到早餐後，阿里情緒瞬間失控，發怒質問為何要把他叫醒，接著放話別再吵他。盧琪亞見狀後，便決定和女兒一起吃早餐，但隨後阿里再度出現，先是說要和她離婚，且還要女兒撫養權，接著拿起滾燙開水順著她的脖子往下倒，還想潑她臉。

盧琪亞見狀立刻轉身跑開，「但那時候身上衣服已經黏在我的皮膚上，接著他把剩下的滾水潑向我，還有一部分的水濺到孩子腳上，我的臀部也被潑到」，隨後痛到昏厥，「當我再次醒來的時候，我的女兒正在尖叫，還感覺到他正抓著我的頭髮，把我拖進浴室。」

為了女兒，盧琪亞堅強起來，趁著阿里接聽父親電話的那一刻，衝向鄰居家避難並報警，隨後阿里也被逮捕。她受訪時透露，其實這早有預兆，因為阿里時常脫口要「殺死她」，甚至脫口「即使我現在把妳殺了，也不會有人在意」。

報導指出，阿里第一時間被逮捕後，隨即獲得保釋，但引發當地社會強烈不滿，加上盧琪亞辯護律師持續採取法律行動，這才讓首席檢察官辦公室下令逮捕阿里。阿里目前已被拘留。