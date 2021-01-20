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川普「送別趴」超冷清！副手、盟友都缺席　幕僚急壞狂補空位

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）將於20日卸任，但其送別儀式恐怕將會非常冷清。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統當選人拜登20日上午將舉行彌撒，中午出席就職典禮，屆時除了民主黨人以外，現任副總統彭斯（Mike Pence）、共和黨籍兩院領袖也將全程參加。但是，幾乎同時間舉行的總統川普送別儀式卻因此顯得非常冷清。幕僚為了填補空位，著急地邀請賓客，並表示每人還可攜帶5人入場。

CNN與《每日郵報》報導，民主黨的參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾院議長袖裴洛西（Nancy Pelosi）、前總統歐巴馬、柯林頓、小布希夫婦都會出席彌撒和就職典禮。共和黨方面，除了彭斯以外，參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也會參加，後兩者都曾譴責川普煽動國會暴亂。

另據消息人士透露，賀錦麗夫婦在就職典禮結束後，將陪同彭斯夫婦步行走向車隊。4年前，彭斯夫婦也陪同拜登夫婦走過同一段路。

▲▼ 美國總統川普及副總統彭斯。（圖／路透）

▲川普的副手彭斯（右）選擇參加拜登就職典禮。（圖／路透）

川普的送別儀式上午8時在安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）舉行，而拜登的彌撒上午8時45分在白宮附近的聖瑪竇主教教堂（St. Matthew's church）展開，之後轉往國會山莊宣誓就職。彭斯的幕僚向《華盛頓郵報》透露，若副總統2項活動都要參加，實在難以在如此短的時間內抵達。

川普選後沒有招待拜登在白宮裡喝咖啡，也不參加就職典禮，20日上午就將搭機離開前往佛州海湖山莊。據悉，他的送別場面恐怕非常冷清，不僅副手和同黨人士缺席，前幕僚長凱利（John Kelly）、前國安顧問波頓（John Bolton）等人也拒絕參加。

拜登就職典禮主題是「團結美國」，為此特地邀請兩黨國會領袖，以「團結一致」的象徵展開任期，和川普形成鮮明對比。但是，民主黨在眾院僅以3席些微差距占多數，在參院則與共和黨各占一半席次，因此，他的1.9兆美元紓困法案、移民改革都非常需要博取跨黨派支持。

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