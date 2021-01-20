美國大兵驚爆「與IS密謀」攻擊911紀念館！　策畫細節曝光

▲美國20歲陸軍騎兵偵查兵布里奇（Cole Bridges）在俄亥俄州出生長大，崇拜崇拜聖戰思想。（圖／翻攝US DOJ）

記者吳美依／綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）於19日公布文件指出，20歲陸軍騎兵偵查兵布里奇（Cole Bridges）希望與伊斯蘭國（IS）合作，不僅外洩戰略等機密資訊，甚至密謀攻擊紐約市曼哈頓911國家紀念博物館。他的激進言行如今都被翻出，被捕後面臨2項指控，每項恐怕都會被處以最高20年的刑期。

綜合CNBC、《紐約郵報》報導，布里奇以為的「IS成員」實際上是FBI臥底兼秘密線人。根據曼哈頓聯邦法庭文件，他將911紀念館形容為「關鍵目標」，本次攻擊「可能由一名狙擊手殺人後悄悄離開，然後展開第二場攻擊」，甚至一度承認「我討厭美國國旗出現在肩膀上」，也就是身穿軍服一事。

FBI指出，布里奇2020年8月起，提供美軍訓練手冊內容與戰鬥指導影片，甚至繪製圖表，展示具體戰略，並且建議IS應該如何布署對抗，「包括在建築物內裝設炸藥，趁著美軍進入時引爆」。他在自行拍攝的IS宣傳中「出現在一面聖戰士的旗幟前，身穿防彈衣，透過變音器說話，預先慶祝自己協助的攻擊大獲成功」。

▲美國紐約市曼哈頓911國家紀念博物館（9/11 Memorial & Museum）。（圖／達志影像／美聯社）

FBI助理局長斯威尼（William Sweeney Jr.）說，「幸運的是，他聯繫的是一名FBI雇員，我們因此能夠阻止他的邪惡慾望實現」。

根據調查，布里奇在俄亥俄州出生長大，2019年9月從軍即「表現出他對於IS與激進聖戰士意識形態的忠誠」，同年年底開始研究「壞蛋聖戰份子」、「綠色貝雷帽伏擊」（指美國陸軍特種部隊埋伏行動）與「美國士兵射擊」等等，2020年8月將自己穿戴穆斯林頭巾的照片換成社群媒體大頭貼，甚至曾經分享聖戰士的名言。

布里奇19日被捕時，正在喬治亞州史都華要塞（Fort Stewart）第三步兵師服役，預計21日被送往該州聯邦法院受審。他被指控向外國恐怖組織提供物質協助、企圖謀殺美國軍人，每項罪名都可能被判處最高20年有期徒刑。

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