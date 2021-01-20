直擊現場／部桃今將清空病患！院內只出不進　出動20化學兵

記者林敬旻、林昱萱／桃園報導

衛生福利部桃園醫院疫情擴大，目前已有2醫師、4護理師、1外籍看護、2名確診者家屬染疫。對此，陸軍六軍團33化學兵群19日、20日兩天分別出動20人赴部桃，協助將病人移出，而稍早化學兵也已經抵達現場。

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日將清空院內病患。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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指揮官陳時中19日宣布，19、20日兩天會將220名病人外移到專責病房，所有樓層都做管制並全面消毒。對此，陳時中強調，目前只是做醫院清空計畫，讓醫院降壓，讓可能會染疫的醫護人員隔離，一方面也是休息，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則。

對此，19日已先將120名病患外移到專責隔離病房，20日有100名病人需外移，且樓層目前已經全面管制病消毒。另外，陳時中也強調，並未進行封院，而他也表示，「封院不進不出，和平醫院當年是這樣，現在是只出不進，只是清空計畫。」

另外，針對消毒、轉移病患一事，陸軍化學兵指揮官龔龍峰上校指出，化學兵不會正面接觸到病患，作業過程僅在院外，並無進入院內。根據現場狀況，化學兵均著防護衣、防毒面罩，持消毒器在醫院外圍待命，主要負責協助住院病患轉院，針對病患手部、行李以及走過的通道，均噴灑消毒。