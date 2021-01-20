到2/17前都有風險！部桃染疫入侵社區...黃立民：這些人最難篩

▲感染科專家黃立民。（圖／記者趙于婷攝）

記者謝承恩／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染，本土案例激增達9人，指揮中心於部桃成立「前進指揮所」，匡列醫護人員進行隔離、病人外移、所有樓層清空，但因門診照常進行，陳時中否認封院。醫師黃立民指出，此舉沒有封院之名，但已視同封院，加上已有社區感染的可能，表示起算3周內，直到過年2月17日結束，都沒有感染案件暴增才可能安心。

「部桃已經形同封院，就算維持門診一天開一個，根本不會有病人敢去看。」台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民受訪指出，現在部立桃園醫院雖然看起來沒有封院之名，但已經有封院之實，醫院的病人只出不進、醫護人員也都匡列隔離，加上院內感染已經擴散到家屬，已有社區感染的風險。

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據指揮中心匡列的名單，染疫醫護的家屬也分別擔任收容所輔導老師及摩斯漢堡員工等，他說明，現在最危險的就是進入到社區的這些人，很難去篩檢出來，「如果你明確知道是部桃相關的家屬或員工，那一定會去篩檢。但如果不是，有民眾有輕微症狀去醫院，院方可能也不會幫你篩，就當作是一般感冒。」



由於新冠肺炎的症狀輕微不明顯，黃立民研判，就算陸續這幾天沒有其他案件爆發，也還不能安心，要至少等到三個禮拜之後，甚至一路到過年過完，推估為2月17日左右，都沒有在同時間爆發多起嚴重案例，才能真的稍微放下心中的大石頭，但如果陸續在A院、B院開始都收到個案，就又找不到這些源頭，就比較麻煩了。