快訊／染疫看護感染源仍不明　陳時中14:00記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院感染事件持續發展，中央流行疫情指揮中心今（20）日下午2時召開例行記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。預期說明內容包含染疫護理師遭確診家人相關活動疫調以及不同病房外籍看護感染來源釐清。

至昨（19）日為止，部桃醫院感染事件個案累積達9例，指揮中心宣布該院相關管控手段包含成立前進指揮所、居家隔離院內員工需以集中檢疫或者回院隔離為優先，統計需要隔離的院內員工達到353人；另於昨、今兩日讓220名風險較低病人外移至專責隔離病房，樓層管制並且全面消毒。

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昨日公布新增4例個案，其中3例與案863護理師有關，有2人是同住家人，包含在收容機構工作丈夫（案864）與在摩斯漢堡桃園捷運A7店工作的女兒(案865)，還有1例是工作接觸的同病房護理師(案868)；另有1例住院病患外籍看護(案869)確診。

其中案864其他公共場所活動足跡還有待確認；外籍看護僅知因為發生症狀回來採檢確診，調查曾與染疫醫師案838、856皆有接觸，但感染來源為何，相關疫調還在調查當中。

指揮中心統計，截至目前國內累計139,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含135,978例排除)，其中868例確診，分別為764例境外移入，65例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、766人解除隔離、95人住院隔離中。